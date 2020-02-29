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تساوي الليكود مع "أزرق- أبيض" في آخر استطلاع للرأي قبل انتخابات الكنيست

السبت، 29 فبراير 2020 03:06 م
تساوي الليكود مع "أزرق- أبيض" في آخر استطلاع للرأي قبل انتخابات الكنيست نتنياهو وجانتس
كتب- هاشم الفخراني

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كشف استطلاع للرأي أجرته القناة 13 للتلفزيون الإسرائيلي، ويعتبر الأخير قبل الانتخابات الإسرائيلية التي ستجرى يوم الإثنين المقبل، التعادل في عدد المقاعد لحزب "الليكود" اليميني بزعامة بنيامين نتنياهو، وتحالف "أزرق أبيض" الوسطي بزعامة بيني جانتس، وسيحصل كل منهما على 33 مقعدًا.

وأظهر الاستطلاع من حيث الكتلة، أن كتلة "الوسط- يسار" بزعامة جانتس ستحصل على 57 مقعدًا، فيما ستحصل كتلة اليمين بزعامة نتنياهو على 56 مقعدًا.

وبيّن الاستطلاع الذي شمل عينة مكونة من 804 أشخاص، 600 شخص من المجتمع اليهودي، و 204 أشخاص من مجتمع "غير يهودي"، بنسبة خطأ تصل إلى 3.8%، أن ثالث أكبر حزب في الكنيست الإسرائيلي، هو "القائمة المشتركة" التي تمثل العرب في إسرائيل برئاسة أيمن عودة ترتفع بعدد المقاعد لتحصل على 15 مقعدًا.

وفيما يتعلق بالحزب اليساري في الكنيست، تحالف "العمل-جيشير-ميرتس" برئاسة عمير بيرتس تحصل على 9 مقاعد. أما حزب "يسرائيل بيتنا" برئاسة أفيجدور ليبرمان يحصل على 7 مقاعد.

وفيما يتعلق بالأحزاب اليمينية: سيحصل حزب "يهدوت هتوراة" المتدين برئاسة يعقوب ليتسمان على 7 مقاعد، بينما حزب "شاس" المتدين برئاسة ارييه درعي وتحالف "يمينا" المتشدد برئاسة نفتالي بينت يحصلان على 8 مقاعد لكل منهما.

وأظهر الاستطلاع ان حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف برئاسة إيتمار بن غفير يحصل على نسبة 1.8% من التصويت، وبالتالي فلا يجتاز نسبة الحسم.

وفي السؤال حول من الأكثر ملائمة لتولي منصب الحكومة؟ أجاب 45% من المستطلعة آراؤهم أن بنيامين نتنياهو هو الأنسب، فيما أجاب 35% لصالح بيني جانتس، بينما أجاب 13% من المستطلعين بأن لا أحد منهما ملائم لتولي المنصب، وأجاب 7% بـ "لا أعرف".

 


الكنيست

إسرائيل

تل أبيب

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