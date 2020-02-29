اليوم السابع
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ترامب يعتزم عقد اجتماع فى البيت الأبيض مع شركات الأدوية لبحث التعامل مع كورونا

السبت، 29 فبراير 2020 11:00 م
ترامب يعتزم عقد اجتماع فى البيت الأبيض مع شركات الأدوية لبحث التعامل مع كورونا دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن /أ ش أ/

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 قال الرئيس الأمريكى إنه سيعقد اليوم اجتماعا فى البيت الأبيض مع كبار المسئولين بشركات الأدوية من أجل بحث كيفية التعامل مع فيروس كيرونا، بما فى ذلك إنتاج لقاح وتوزيعه على المواطنين .

وأوضح ترامب - فى مؤتمر صحفى عقده اليوم فى البيت الابيض - أن أول حالة وفاة فى الولايات المتحدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19) لسيدة فى أواخر الخمسينيات من العمر بولاية واشنطن .

وأضاف "أن عدد المصابين بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة يبلغ 22 شخصا، وأن 15 شخصا، منهم قد تعافوا تماما من هذا المرض أو فى الطريق الى الشفاء " .

وحذر ترامب - فى المؤتمر الصحفى الذى نقلته شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية - وسائل الاعلام من إثارة الرعب بين المواطنين من فيروس (كورونا)، قائلا "ليس هناك أى مبرر للرعب ".

وطالب ترامب، الأمريكيين بضرورة عدم تغيير روتين حياتهم اليومية بسبب الخوف من فيروس (كورونا)، قائلا "ليس هناك أى مبرر للفزع على الإطلاق".

وتابع "أنا شخصيا لم أغير روتين حياتى اليومية، فنحن نتحدث عن 22 حالة إصابة بالفيروس فى دولة بمثل هذا القدر من الاتساع كالولايات المتحدة، وأعتقد أننا جميعا سنكون فى حالة طيبة للغاية".

ونفى ترامب - مجددا - أنه يحاول التقليل من خطورة التهديد بهذا المرض، متهما الديمقراطيين مجددا بمحاولة استغلال فيروس كورونا سياسيا بغرض الصاق تهمة الفشل بسياساته وقال "إن الخطوات التى قام باتخاذها - حتى الان - ادت الى حصر حالات الاصابة بالفيروس الى أقل حد ممكن ، ومنعت حدوث وفيات فى الولايات المتحدة " .

وكان ترامب قد أصدر حظرا يتم بمقتضاه منع اغلب الاجانب الذين زاروا الصين مؤخرا من دخول الاراضى الامريكية .

 


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