اليوم السابع
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ترامب مازحا : مجلس الشيوخ سيعدل الدستور لتمديد مدة رئاستى لـ 25 عاما

السبت، 29 فبراير 2020 09:50 ص
ترامب مازحا : مجلس الشيوخ سيعدل الدستور لتمديد مدة رئاستى لـ 25 عاما ترامب
كتب كامل كامل

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام مؤيديه في ولاية كارولينا الجنوبية مازحا، أنه سيترأس أمريكا لمدة 25 عاما.

وأضاف ترامب، أن مجلس الشيوخ الذي يتحكم به الحزب الجمهوري سيضع التعديلات ضمن الدستور لتمديد مدة الرئاسة إلى 25 عاما.

هذا وبدأ حشد من المؤيدين طلب بقاء ترامب كرئيس لمدة عشر سنوات أخرى، وقرر الرئيس الرد بشكل مازح، حسبما جاء في وكالة سبوتنيك.

وقال ترامب: "لنفعل ذلك، لنمدد فترة الرئاسة إلى 25 عاما، لكن ليس أكثر من ذلك، أهذا كاف؟

ولا يمكن لشخص واحد شغل منصب الرئيس لأكثر من فترتين مدة كل منهما أربع سنوات، بموجب دستور الولايات المتحدة، وكان الاستثناء الوحيد هو الرئيس فرانكلين ديلانو روزفلت، الذي تم انتخابه أربع مرات.

وكان  البيت الأبيض، أعلن أن الرئيسين الأمريكى دونالد ترامب والتركى أردوغان اتفقا على ضرورة "وقف سوريا وروسيا هجومهما في إدلب"، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها.

وكان المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف، صرح اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسى الوضع فى إدلب السورية، وأعربوا عن قلقهم بشأن التصعيد الأخير هناك، وأضاف بيسكوف - عقب اجتماع الرئيس الروسى مع أعضاء المجلس وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن "الجانب التركى لم يبلغنا بوجود العسكريين الأتراك فى أماكن تجمع الإرهابيين فى إدلب"، لافتًا إلى أن "العسكريين الأتراك قتلوا فى مناطق العمليات الهجومية التى قامت بها العصابات الإرهابية".

وأشار إلى أن الجنود الأتراك قتلوا خارج نطاق نقاط المراقبة، مؤكدًا أن القوات التركية فشلت فى السيطرة على أعداد كبيرة من المسلحين ومنع أعمالهم العدائية تجاه المواقع الروسية.

وأوضح بيسكوف أن روسيا "اتخذت جميع التدابير اللازمة لضمان أمن جمهورية تركيا على طول الحدود السورية التركية"​​​.

وكانت السلطات التركية قد أعلنت فى وقت سابق، مقتل وجرح عشرات الجنود الأتراك بهجوم شنه الطيران السورى فى محافظة إدلب أمس الخميس.

وكشفت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن أن "العسكريين الأتراك الذين تعرضوا للقصف في إدلب كانوا فى صفوف الإرهابيين".

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام مؤيديه في ولاية كارولينا الجنوبية مازحا

أنه سيترأس أمريكا لمدة 25 عاما

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