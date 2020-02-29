تحالف يمنى يطالب مجلس حقوق الإنسان بالضغط على الحوثى لوقف زرع الألغام

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طالب التحالف اليمنى لرصد الانتهاكات مجلس حقوق الإنسان المنعقد فى جنيف بالضغط على الميليشيات الحوثية لوقف زراعة الألغام.

وقال مجدى الأكوع عضو التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "وأس" :"اليمنيون يشعرون بالغضب من تقديم الأمم المتحدة مساعدات للحوثيين لنزع الألغام بينما يستخدمونها فى زراعة المزيد من الألغام، ودعا إلى الضغط على مليشيا الحوثى لوقف زراعة الألغام ، وتسليم خرائطها.

كما دعا المجلس لايجاد آليات لدعم البرامج والمبادرات المعنية بنزع تلك الألغام، ووقف كل برامج التعاون مع الميليشيات الحوثية فى هذا المجال.

وأشار إلى تعدد انتهاكات الحوثيين ضد المدنيين فى اليمن، وأن زراعة الألغام تعد واحدة من أبرز الممارسات التى تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى وهى جريمة تنفرد بها المليشيات الحوثية وحدها، وكنا نأمل أن يشير تحديث المفوضة السامية لذلك بوضوح عوضًا عن توزيع المسؤولية على جميع الأطراف، بشكل غير موضوعى أو حقيقى ، كما أكد على ذلك تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة للعام 2019 والذى قدّم إلى مجلس الأمن مؤخرا عن مسؤولية الميليشيا الحوثى وحدها عن هذه الجريمة.

وأوضح أن ميليشيات الحوثى تملأ طرقات ومزارع ومنازل اليمنيين بالألغام المحرمة دوليا، حيث زرعت ميليشيا الحوثى أكثر من مليون لغم بشكل عشوائى دون وجود خرائط تبين مكانها، ما يجعل نزعها مهمة صعبة.