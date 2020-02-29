اليوم السابع
Ads
السبت، 29 فبراير 2020 11:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تحالف يمنى يطالب مجلس حقوق الإنسان بالضغط على الحوثى لوقف زرع الألغام

السبت، 29 فبراير 2020 09:00 ص
تحالف يمنى يطالب مجلس حقوق الإنسان بالضغط على الحوثى لوقف زرع الألغام مليشيات الخوثى
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

طالب التحالف اليمنى لرصد الانتهاكات مجلس حقوق الإنسان المنعقد فى جنيف بالضغط على الميليشيات الحوثية لوقف زراعة الألغام.

وقال مجدى الأكوع عضو التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "وأس" :"اليمنيون يشعرون بالغضب من تقديم الأمم المتحدة مساعدات للحوثيين لنزع الألغام بينما يستخدمونها فى زراعة المزيد من الألغام، ودعا إلى الضغط على مليشيا الحوثى لوقف زراعة الألغام ، وتسليم خرائطها.

 كما دعا المجلس لايجاد آليات لدعم البرامج والمبادرات المعنية بنزع تلك الألغام، ووقف كل برامج التعاون مع الميليشيات الحوثية فى هذا المجال.

وأشار إلى تعدد انتهاكات الحوثيين ضد المدنيين فى اليمن، وأن زراعة الألغام تعد واحدة من أبرز الممارسات التى تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى وهى جريمة تنفرد بها المليشيات الحوثية وحدها، وكنا نأمل أن يشير تحديث المفوضة السامية لذلك بوضوح عوضًا عن توزيع المسؤولية على جميع الأطراف، بشكل غير موضوعى أو حقيقى ، كما أكد على ذلك تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة للعام 2019 والذى قدّم إلى مجلس الأمن مؤخرا عن مسؤولية الميليشيا الحوثى وحدها عن هذه الجريمة.

وأوضح أن ميليشيات الحوثى تملأ طرقات ومزارع ومنازل اليمنيين بالألغام المحرمة دوليا، حيث زرعت ميليشيا الحوثى أكثر من مليون لغم بشكل عشوائى دون وجود خرائط تبين مكانها، ما يجعل نزعها مهمة صعبة.

 


مليشيات الحوثى

اليمن

تحالف يمنى

جنيف

حقوق الإنسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

غريفيثس: السلام في اليمن لن يتحقق إلا بحل شامل عبر التفاوض

الخميس، 27 فبراير 2020 09:09 م

صحيفة يمنية.. مؤامرات قطر وإيران لدعم الحوثى الإرهابى فى اليمن

الخميس، 27 فبراير 2020 06:00 م

الرئيس اليمنى يشيد بجهود السويد فى سبيل تحقيق السلام والاستقرار فى اليمن

الأربعاء، 26 فبراير 2020 04:22 م

مجلس الأمن يقر مشروع القرار 2511 الخاص باليمن.. مشروع القرار يشدد على أهمية وحدة اليمن وسيادته.. ومندوب واشنطن: الحوثيون يمارسون العنف والتنكيل ضد الشعب اليمنى.. تفكيك حقل ألغام للميليشيات بالحديدة

الأربعاء، 26 فبراير 2020 04:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ديانا حداد: ملقتش حاجة تشجعنى أمثل واللى معندوش أفكار يقعد بالبيت.. فيديو

ديانا حداد: ملقتش حاجة تشجعنى أمثل واللى معندوش أفكار يقعد بالبيت.. فيديو

لو شكيت فى الإصابة بكورونا.. خطوات العزل الذاتى بالمنزل "فيديو"

لو شكيت فى الإصابة بكورونا.. خطوات العزل الذاتى بالمنزل "فيديو"

التنمية المحلية: 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

التنمية المحلية: 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

النقل: إنهاء المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو 2023 بتكلفة 32.8 مليار جنيه

النقل: إنهاء المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو 2023 بتكلفة 32.8 مليار جنيه

النمسا تحظر على القادمين من إيران دخول أراضيها بسبب كورونا

النمسا تحظر على القادمين من إيران دخول أراضيها بسبب كورونا

الثلاثاء.. بدء تلقى طلبات الترشح لـ"تكميلية سمالوط" بالبرلمان

الثلاثاء.. بدء تلقى طلبات الترشح لـ"تكميلية سمالوط" بالبرلمان

الأهلي يستدرج صن داونز الجنوب افريقي في ملعب الرعب للثأر من "خماسية" بريتوريا

الأهلي يستدرج صن داونز الجنوب افريقي في ملعب الرعب للثأر من "خماسية" بريتوريا

شعبة المستوردين: فيروس كورونا لم يؤثر على واردات مصر من ياميش رمضان

شعبة المستوردين: فيروس كورونا لم يؤثر على واردات مصر من ياميش رمضان

لو بتحلم تعيش فى جزيرة لوحدك.. 5 جزر للبيع حول العالم

لو بتحلم تعيش فى جزيرة لوحدك.. 5 جزر للبيع حول العالم

القوى العاملة: 2693 فرصة عمل متاحة فى 23 شركة خلال مارس المقبل

القوى العاملة: 2693 فرصة عمل متاحة فى 23 شركة خلال مارس المقبل

"الخدمات البيطرية" تؤكد تحصين 13 ألف رأس ماشية ضد 4 أمراض فى الجيزة

"الخدمات البيطرية" تؤكد تحصين 13 ألف رأس ماشية ضد 4 أمراض فى الجيزة

خبير سياحى: متحف الغردقة سيكون أيقونة جذب السائحين للبحر الأحمر

خبير سياحى: متحف الغردقة سيكون أيقونة جذب السائحين للبحر الأحمر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة