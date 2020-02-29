تجمع سيدات أعمال الشرق الأوسط "She Can" يختار أبو هشيمة ضيف شرف مؤتمره السنوى

أعلن أكبر تجمع لسيدات الأعمال فى الشرق الأوسط SHE CAN عن استضافة رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة، كضيف شرف للحدث السنوى الذى تقيمه فى السابع من مارس المقبل بمناسبة اليوم العالمى للمرأة.

وأشرن إلى أنه شق طريقه نحو سلم النجاح حتى أصبح أحد أركان الاقتصاد القومى فى مصر، من خلال مجموعة حديد المصريين التى أسسها عام 2010، مرورا بإعلام المصريين فى عام 2016، وحتى صناعة الأسمنت عام 2017 حيث ابتكر ما يسميه "متجرًا واحدًا لمواد البناء"، مضيفة أن أهدافه التجارية لا حدود لها والتنوع فى استثماراته فى تطور مستمر.