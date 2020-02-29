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تجمع سيدات أعمال الشرق الأوسط "She Can" يختار أبو هشيمة ضيف شرف مؤتمره السنوى

السبت، 29 فبراير 2020 05:44 م
تجمع سيدات أعمال الشرق الأوسط "She Can" يختار أبو هشيمة ضيف شرف مؤتمره السنوى ابو هشيمة
كتبت: إنجى مجدى

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أعلن أكبر تجمع لسيدات الأعمال فى الشرق الأوسط SHE CAN عن استضافة رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة، كضيف شرف للحدث السنوى الذى تقيمه فى السابع من مارس المقبل بمناسبة اليوم العالمى للمرأة.

وأشرن إلى أنه شق طريقه نحو سلم النجاح حتى أصبح أحد أركان الاقتصاد القومى فى مصر، من خلال مجموعة حديد المصريين التى أسسها عام 2010، مرورا بإعلام المصريين فى عام 2016، وحتى صناعة الأسمنت عام 2017 حيث ابتكر ما يسميه "متجرًا واحدًا لمواد البناء"، مضيفة أن أهدافه التجارية لا حدود لها والتنوع فى استثماراته فى تطور مستمر.

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وباستثمارات تتجاوز مليار دولار، أسس أحمد أبو هشيمة مجموعة حديد المصريين عام 2010، حيث أنشأ 4 مصانع بأحدث التقنيات الصديقة للبيئة فى صناعة الصلب والتى تنتج 2.3 مليون طن سنويًا من حديد التسليح. وبالإضافة إلى استثماراته فى مجال الإعلام، خاض عام 2017، مجال مواد البناء باستثمارات تزيد عن 6 مليارات جنيه، من خلال مجمع يضم 6 مصانع من بينها مصنع أسمنت المصريين فى سوهاج الذى يتمتع بطاقة إنتاجية تبلغ مليونى طن سنويًا مما يشكل إضافة اقتصادية كبرى فى صعيد مصر.

ولفت التجمع إلى الدور البارز الذى لعبه أحمد أبو هشيمة فى الاقتصاد الوطنى والدعوة للاستثمارات الأجنبية فى مصر. كما يركز على الشباب كأحد أهم أولوياته، لافتا إلى انه لديه دائمًا رؤية واضحة للشباب المصريين وخاصة أولئك الذين لديهم أهداف طموحة من أجل رفاهية بلادهم.


ابو هشيمة

مصر

سيدات الاعمال

الاقتصاد

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