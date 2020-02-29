تجديد حبس 7 من الإخوان بالفيوم لاتهامهم ببث الشائعات والتحريض على التظاهر

الفيوم رباب الجالي

قررت هيئة محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا "دائرة الإرهاب" بالفيوم برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسن إسماعيل، ومحمد ثروت، وأمانة سر محمد عبد اللطيف البرعى، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلانى، وشعبان عجمى، تجديد حبس 7 من أعضاء جماعة الإخوان "الإرهابية"، 45 يوما على ذمة التحقيقات، بتهم الانتماء للتنظيم الإرهابى، وبث الشائعات وتحرض المواطنين على التظاهرات، وحيازة أسلحة نارية.

وترجع وقائع الدعوى، التى تحمل رقم 6673 لسنة 2019م إدارى قسم أول الفيوم، والمقيدة برقم 944 لسنة 2019م حصر تحقيق، إلى توصل تحريات ضابط بجهاز الأمن الوطنى، إلى انتماء كلا من "أحمد.ح.خ", و"محمد.م.س"، و"أحمد.م.م"، و"علي.م.س"، و"أسامة.ح.ح"، و"عبدالرحمن.ع.م", و"محمود.ع.ا"، إلى تنظيم الإخوان "الإرهابي"، والدعوة لأفكاره وتحريض المواطنين على المشاركة بفعالياته، وبث الشائعات المغرضة والترويج لعدم استقرار الأوضاع وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وأوراق تنظيمية تحريضية وأجهزة كمبيوتر تستخدم فى نشاطهم الإجرامي.

تشكلت قوة من مباحث القسم، وجهاز الأمن الوطنى، وبعد استئذان النيابة العامة، تمكنت من تفتيش منازل المتهمين، وعثر بها على محررات تنظيمية، وكتب ومطبوعات تخص التنظيم وأنشطته و3 ورقات بعنوان "اللجنة الإدارية العليا للجماعة"، وخطب للشيخ القرضاوى، وأنه بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه تحريات المباحث، أقروا بانتمائهم لجماعة الإخوان "الإرهابية"، والمشاركة فى فعالياتها بقصد محاولة قلب نظام الحكم، وإحداث حالة من الفوضى بالبلاد.

أحيل المتهمون إلى نيابة بندر الفيوم، والتى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات، وتم تجديد الحبس، ثم أحيلوا إلى هيئة المحكمة لنظر تجديد حبسهم، والتى أصدرت قرارها المتقدم.