اليوم السابع
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السبت، 29 فبراير 2020 01:23 م
خالد صلاح
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تايوان تعلن اكتشاف 5 حالات جديدة بفيروس كورونا

السبت، 29 فبراير 2020 01:16 م
تايوان تعلن اكتشاف 5 حالات جديدة بفيروس كورونا كورونا
(رويترز)

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أعلنت تايوان اكتشاف خمس حالات جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت منهم أربعة أشخاص خالطوا أحد المصابين في مستشفى وامرأة عائدة من الشرق الأوسط ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 39.

وقال المركز الرئيسي لمكافحة الأوبئة إن ثلاث ممرضات وأحد العاملين أصيبوا بالعدوى في المستشفى الذي تعالج به حالة مصابة بالفيروس.

وأضاف أن الممرضات شاركت في علاج المريض قبل التأكد من إصابتهن.

وتابع أن الحالة الخامسة لامرأة في الستينيات كانت في جولة سياحية في ودبي وعادت إلى تايوان في 21 فبرايروكانت قد بدأت تشعر بإعياء.

وقال المركز إنه من المرجح بشدة أن تكون أصيبت بالعدوى خارج البلد مضيفا أن الحكومة ترصد كل من كانوا معها في الجولة نفسها.

وأعلنت تايوان حالة وفاة واحدة بالفيروس بينما شفي تسعة مرضى وغادروا المستشفيات.

أعلنت دائرة الصحة أبوظبي أنها اتخذت جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات المعنية المختصة، للتأكد من سلامة وصحة نزلاء فندقين في أبوظبي، الذين اعتبروا من المخالطين لحالتي الإصابة بفيروس "كوفيد 19" اللتين تم اكتشافهما أمس الخميس لشخصين من الجنسية الإيطالية.

واتخذت دائرة الصحة حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية إجراءات الحجر الصحي الاحترازي في فندقين بجزيرة ياس لبعض المخالطين، والحجر المنزلي للبعض الآخر، إلى حين الانتهاء من حالة التقصي وفحص المخالطين، وفقاً للإجراءات الطبية المتبعة في هذه الحالات حيث تم أخذ العينات اللازمة للفحوصات فيما تستمر الفحوصات الدورية لمدة 14 يوماً.

وتتلقى الحالتان المصابتان وهما من حملة الجنسية الإيطالية العناية الطبية اللازمة ويخضعان للمتابعة المستمرة.

وتواصل دائرة الصحة أبوظبي بالتعاون مع الجهات المعنية بذل جميع الجهود الممكنة لمواجهة انتشار الفيروس، مع اتخاذ جميع التدابير والاستعدادات اللازمة من ناحية المواد الطبية والمتابعة الدائمة وأنظمة الإنذار المبكر لرصد الحالات المشتبه بإصابتها.
 

 

 


تايون

حالة وفاة

دبى

الامارات

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