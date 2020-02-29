باكستان تؤكد حالتى إصابة جديدتين بفيروس كورونا

رويترز

أكدت باكستان، ظهور حالتى إصابة جديدتين بفيروس كورونا، اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالى لحالات الإصابة إلى أربع حالات منذ يوم الأربعاء، وقال وزير الصحة ظفار ميرزا فى مؤتمر صحفى "تلقينا تقارير عن حالتين إيجابيتين بالإصابة بفيروس كورونا، أحداهما فى إقليم السند والأخرى فى مناطق اتحادية".

وأضاف وزير الصحة ظفار ميرزا ، أن المصابين اللذين تم الإبلاغ عنهما من قبل فى حالة جيدة وأحدهما على وشك الخروج من المستشفى.

وكانت باكستان، قد أعلنت يوم الخميس الماضى، تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى إيران بعد الإعلان عن حالتى إصابة مؤكدتين بفيروس كورونا الجديد، لشخصين كانا يقوما بزيارة الجمهورية الإسلامية مؤخرا.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أنه وفقا لشعبة الطيران، فإن قرار تعليق الرحلات سيدخل حيز التنفيذ منتصف الليل اليوم الخميس وسيظل سارى المفعول حتى إصدار أوامر أخرى من قبل السلطات.

وكانت باكستان قد أعلنت فى وقت سابق تعليق الدراسة فى إقليمى "السند" و"بلوشستان" كإجراء احترازى بعد الإعلان عن تسجيل حالتى إصابة بفيروس "كورونا" فى البلاد.

وذكرت صحيفة (دون) الباكستانية، اليوم الخميس أن حكومة إقليم السند فى جنوب شرق البلاد أعلنت تعليق الدراسة اليوم وغدا، بينما أعلن إقليم بلوشستان، المتاخم لإيران، تعليق الدراسة حتى 15 مارس المقبل.. يأتى ذلك بعدما أعلنت باكستان تسجيل حالات إصابة بالفيروس قادمة من إيران

وفى السياق ذاته، دعا مساعد رئيس الوزراء لشؤون الصحة ظفر ميرزا، اليوم، الأشخاص الذين سافروا مؤخرا إلى الدول الموبوءة بالفيروس بالاتصال على الخط الهاتفى المكرس لتقديم المساعدة، كما أعلنت باكستان عن حالة ثانية مصابة بفيروس كورونا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها.