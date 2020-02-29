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اليوم.. استكمال محاكمة المتهم بقتل مواطن وإصابة أخر بالمرج

السبت، 29 فبراير 2020 02:00 ص
اليوم.. استكمال محاكمة المتهم بقتل مواطن وإصابة أخر بالمرج محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، محاكمة عاطل، اشترك مع أخر مجهول في قتل مواطن والشروع في قتل آخر بالمرج، بسبب مشاجرة بين أحدهما وشقيق المجني عليه ومن المتوقع أن تستمع المحكمة اليوم لأقوال الشهود في القضية، و تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، وعضوية المستشارين يسري محمد زكرى، وأحمد إبراهيم محمد، وأمانة سروائل عبد المقصود و سمير رزق.

وكشف قرار الإحالة عن أن المُتهم "م.ع و شهرته " الخطيب"، وآخر مجهول، قتلا المجني عليه "محمد .س" مع سبق الإصرار، بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله وأعدا لذلك سلاح ناري "بندقية آلية" وتوجها إلى المكان الذى أيقنا تواجد المجني عليه فيه، وما إن ظفرا به حتى أطلق المتهم المقبوض عليه صوبه عيارًا ناريًا استقر في رأسه، ما أحدث إصابته التي أودت حياته.

 وأضاف أمر الإحالة شروع المتهم والمجهول في قتل المجني عليه "ح.ا" عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم والنية على قتله بالسلاح النارى، إلا أن آثر جريمته خاب لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج.


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