اليوم السابع
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النيابة تطلب تقرير الأدلة الجنائية حول حريق مصحة إدمان البدرشين

السبت، 29 فبراير 2020 02:39 م
النيابة تطلب تقرير الأدلة الجنائية حول حريق مصحة إدمان البدرشين حريق - أرشيفية
كتب ـ أحمد الجعفرى

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طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تقرير المعمل الجنائي حول الحريق الذي اندلع داخل مركز علاج الإدمان بالبدرشين في جنوب الجيزة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها، واستمعت النيابة لأقوال عدد من شهود العيان حول الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا باشتعال النيران في مركز لعلاج الإدمان بالبدرشين وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على النيران.

وتبين من خلال المعاينة أن الحريق التهم الأثاث الموجود في الطابق الذي اندلعت فيه النيران، فيما لم يصاب أي من النزلاء بإصابات.

وقدمت إدارة الحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التى يقع فيها معظم المواطنين خلال فصل الشتاء، وبتسبب خلالها الماس الكهربى فى نشوب حرائق داخل الشقق والمنازل، وشملت توصيات لكيفية التعامل مع الأجهزة الكهربائية ومصادر الطاقة التى قد تؤدى إلى نشوب حرائق نتيجة الماس الكهربائى ومنها:

- تشغيل الدفايات لساعات عديدة لأنها تؤدى لنشوب الحرائق الناتجة عن الماس الكهرئى.

- تشغيل الدفاية في غرفة مغلقة تماماً وعدم ترك جزء من الباب أو الشباك مفتوحا أثناء تشغيلها ويمنع دخول تيار هوائي للغرفة وحدوث تبديل للهواء.

-عدم غلق الدفاية أثناء النوم يتتسبب في حرائق أو اختناق للنائمين ويجب تشغيلها قبل النوم بفترة لتدفئة الغرفة ثم يتم غلقها عند النوم

-عدم فحص أسلاك الدفاية كل فترة واستبدال التالف منها .

- منع وجود مسافة بين المفروشات والدفاية في الغرفة عن متر.

- عدم وضع الدفاية على أرضية من الخشب أو أي مادة قابلة للاشتعال ووضعها على الارضية الصلبة كالسيراميك، وهو الأفضل.

- كثرة ستخدم الدفاية في تجفيف الملابس كما يستخدمها البعض في فصل الشتاء.

-عدم الحرص على استخدام دفايات ذات نوعية جيدة ومطابقة للمواصفات

- كثرة تشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد لمنع الحرائق.

- وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل

- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل.

- عدم مراجعة الأحمال الكهربائية باستمرار.

-  تشغيل سخانات الماء بشكل دائم لمنع حدوث حرائق الماس الكهربائى.

- وضع أسطوانات الغاز فى الشمس والتأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء.

- تشغيل الدفايات إلا فى أماكن تواجد العائلة وخصوصًا فى الغرف المغلقة.

- وضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.

- كثرة توصيل أى جهاز كهربى بمصدر واحد للتيار تجنبا لاندلاع الحرائق فى المنازل أو المنشآت.


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