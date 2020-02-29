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المعارضة القطرية تكشف مخطط تميم لاستغلال طالبان للتقرب من واشنطن

السبت، 29 فبراير 2020 05:00 ص
المعارضة القطرية تكشف مخطط تميم لاستغلال طالبان للتقرب من واشنطن تميم بن حمد
كتب أحمد عرفة

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أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أنه في محاولة لتحسين صورته بعد أن أدرك العالم تورط النظام القطري في دعم الإرهاب حول العالم، يسعى أمير قطر تميم بن حمد لاستغلال اتفاق طالبان والولايات المتحدة الأمريكية لإجراء مفاوضات في شأن إنهاء الصراع المستمر منذ 18 عاما في أفغانستان في تبييض وجهه أمام المجتمع الدولى، لافتا إلى أن النظام القطري يحاول التقرب لواشنطن عن طريق استغلال علاقاته بالتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم طالبان لتمرير هدنة بين الطرفين، موضحين أن واشنطن استغلت العلاقات الجيدة بين النظام القطري والجماعة الإرهابية الأشهر في العالم.
 
وأشار الموقع التابع للمعارضة القطرية، إلى أن أن الوساطة القطرية لن تكفي لرفع الاتهامات عن كبار رجال النظام القطري بتهمة دعم الإرهاب، حيث إنه رغم سيطرتهم على التنظيم الإرهابي وإظهاره بشكل غير مألوف وتحويلهم عناصر إرهابية إلى مفاوضين سياسيين إلا أن المراقبين أكدوا أن هذا يحسب ضد قطر وليس لها، حيث يوضح إلى أيّ مدى يفرض التمويل القطري سيطرته على التنظيمات الإرهابية الموالية لتنظيم الحمدين.
 
وفى وقت سابق ذكر موقع قطريليكس، أن حركة طالبان الإرهابية تقدمت بالشكر لنظام تميم على مساعداته المالية والعسكرية للحركة المتطرفة، حيث قال "سهيل شاهين" المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان في الدوحة: "نحن ممتنون لدولة قطر على الجهود التي تقدمها لحركة طالبان"، فتمثل الدوحة خزانة ثمينة يعتمد عليها قادة طالبان الإرهابية في دعمهم لتنفيذ العمليات الإرهابية، كما أن لديها مكتب في العاصمة الدوحة.
 
وأشار الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن "طالبان الإرهابية" تدين بالفضل لأموال الشعب القطري التي يغدقها تميم على الحركة؛ لتنفذ عملياتها الإرهابية بالمنطقة، وفي وقت سابق قد أعلن "صديق صديقي" المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية أن طالبان تقتل الشعب الأفغاني بأوامر تميم ونتيجة تمويله الدائم للحركة ودعم أجندتها المتطرفة حول العالم.

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