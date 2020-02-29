المصافحة بالقدم فى إيران حيلة جديدة لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا.. فيديو

كتبت: أمل علام - إسراء أحمد فؤاد

تداول نشطاء فى إيران على مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو، للمصافحة بالقدم، بدلا عن استخدام الأيدي، كإجراء وقائى لمنع تفشي فيروس كورونا المنتشر فى البلاد أصلا، وأودى بحياة 43 شخصا وإصابة 593 وفقا لآخر إحصائية لوزارة الصحة الإيرانية.

ويواصل فيروس كورونا انتشاره بشكل متسارع فى إيران، وتضاربت أعداد المتوفيين بين ما أعلنته وزارة الصحة الإيرانية، وما أعلنته بى بى سي على نسختها الفارسية، التى كشفت وفاة 210 على الأقل بحسب مصادر طبية إيرانية، وهو رقم رفضته الصحة الإيرانية، التى قالت إن عدد الوفيات وصل 43 والإصابات 593.

=وتواجه هذه الوزارة داخل إيران وخارجها اتهامات بعدم الشفافية بعد تفشي الفيروس، وأصبحت إيران تتصدر قائمة الدول التي شهدت حالات وفاة بعد الصين حيث منشأ الفيروس.

وأعلن متحدث البرلمان الإيراني، أسد الله عباسي، عن إصابة 5 نواب فى البرلمان، بفيروس كورونا المستجد، بعد أن أظهرت تحاليلهم إيجابية الفيروس، وعلق البرلمان أمس جلساته لحين إشعار آخر.

وحذرت وزارة الصحة الإيرانية من "أسبوع صعب مرتقب"، ونصحت الوزارة المواطنين بالبقاء في المنازل والالتزام بالإرشادات الصحية، لأنها السبيل الأفضل للحد من تفشي العدوى.

ويتوغل فيروس كورونا فى إيران، بشكل مخيف، فى الأسبوع الثانى له منذ الاعلان عن تفشیه فى 20 فبراير الجارى، ویواصل انتشاره في مواقع حساسة فى هيكل السلطة بين المسئولين، حيث أعلن فريد الدين حداد عادل، نجل صهر المرشد (شقيقته متزوجة من نجل المرشد مجتبى خامنئى) اصابته بكورونا، وفريد الدين هو نجل غلام على حداد عادل عضو تشخيص مصلحة النظام مستشار على خامنئى.

وأكدت مواقع إيرانية إصابة مصطفى بور محمدى وزير العدل الأسبق ومستشار رئيس السلطة القضائية، بفيروس كورونا، ويخضع الان فى احدى مستشفيان العاصمة طهران، كما أشارت مواقع إيرانية إلى وفاة نائب منتخب فى البرلمان رمضانى دستك.

ويرتفع بذلك عدد المسئولين المصابيين والمتوفيين بالفيروس القاتل لأكثر من 5، وكانت أكدت وسائل إعلامية الأسبوع الماضى إصابة كل من، نائبة الرئيس روحانى معصومة ابتكار، ونائب وزير الصحة ايرج حريرجي، ورئيس لجنة الامن القومى فى البرلمان مجتبى ذو النور، والنائب المعتدل محمود صادقى، فضلا عن وفاة سفير طهران الأسبق فى مصر سيد هادى خسرو شاهى (81 عاما)، ووفاة لاعبة كرة شابة الهام بخشي 23 عاما متأثرة باصابتها بالفيروس.

من جانبه، عقد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية على ربيعي، مؤتمره الصحفي الأسبوعي على الإنترنت عبر "فيديو كنفرانس" بسبب بسبب تفشي فيروس كورونا في البلد وفقا لوكالة مهر.

ومن ناحية أخرى كشفت صحيفة "الإندبندنت "، وفقا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية، أن أفضل طريقة لمنع انتشار فيروس كورونا هي غسل يديك بشكل متكرر بهلام الكحول، أو بالماء والصابون، لقد أصيب الآن أكثر من 84062 شخصا حول العالم بالفيروس التاجي، ويبلغ عدد القتلى أكثر من 2876، وذلك ردا على الأسئلة التي أثيرت مؤخرا عن إمكانية ارتداء القفازات للحماية من فيروس كورونا.

وقالت الصحيفة، إنه منذ اندلاع المرض في يناير، انتشر في جميع أنحاء العالم، حيث شهدت إيطاليا أكبر عدد من الإصابات خارج الصين، بالإضافة إلى ألمانيا، وفرنسا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة.

وقال عالم الفيروسات في جامعة إمبريال كوليدج في لندن، لصحيفة "الإندبندنت" إن المنظمة قد تكون قلقة من أن بعض الأشياء مثل القفازات تعطي "شعورًا زائفًا بالأمان"، وأن غسل اليدين هو إجراء احترازي أفضل بكثير.

ما هي أفضل طريقة لمنع انتشار الفيروس؟

تقول هيئة الصحة العامة في إنجلترا: "إن أفضل طريقة لحماية نفسك والآخرين هي: غسل يديك بالصابون والماء، أو استخدام جل مطهر، بانتظام طوال اليوم، مع العطس، أو السعال في مناديل، إذا كنت قد عدت مؤخرًا من مناطق محددة، فاتبع نصيحة المسافر العائد.

وقالت الصحيفة: تنصح منظمة الصحة العالمية، أن أفضل طريقة لمنع انتشار فيروس كورونا هي غسل يديك بشكل متكرر، إما بفرك اليدين بالكحول أو بالماء والصابون.

وتوصي أيضًا بالحفاظ على "الابتعاد الاجتماعي"، قائلة: إنه يجب عليك الاحتفاظ بمتر واحد على الأقل (ثلاثة أقدام) بينك وبين أي شخص يسعل أو يعطس.

وأضافت، عندما يسعل أو يعطس شخص ما، يتطاير رزاز سائل من الأنف أو الفم، الذي قد يحتوي على فيروس، فإذا كنت قريبًا جدًا، فيمكنك أن تتنفس هذا الرزاز، بما في ذلك فيروس كورونا " COVID-19 "، إذا كان الشخص المصاب بالسعال مصابًا بالمرض، تحتاج أيضًا إلى تجنب ملامسة عينيك أو أنفك أو فمك بيديك، لأن هذه هي الطريقة التي يمكن أن يدخل بها الفيروس إلى جسمك.

يذكر أن النصائح المتعلقة بارتداء القفازات تتعلق بالفرق الطبية، وليس للأشخاص العاديين.