اليوم السابع
Ads
السبت، 29 فبراير 2020 03:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

الفشل الكلوي بين الأسباب والأعراض

السبت، 29 فبراير 2020 03:00 ص
الفشل الكلوي بين الأسباب والأعراض الفشل الكلوى - أرشيفية
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كليتاك هما زوج من الأعضاء يقعان في أسفل الظهر، وتوجد كلية واحدة على كل جانب من العمود الفقري الخاص بك، ويعملان على تصفية الدم وإزالة السموم من الجسم، حيث إن الكلى ترسل السموم إلى المثانة، والتى يزيلها الجسم في وقت لاحق أثناء التبول.

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي “MYOclinic” فيحدث الفشل الكلوي عندما تفقد كليتك القدرة على تصفية النفايات بشكل كافٍ من دمك، ويمكن أن تتداخل العديد من العوامل مع صحة وظائف الكلى لديك، مثل:

  • التعرض السام للملوثات البيئية أو بعض الأدوية.
  • بعض الأمراض الحادة والمزمنة.
  • الجفاف الشديد.
  • صدمة الكلى.

يصبح جسمك مثقلاً بالسموم إذا لم تتمكن كليتك من أداء وظيفتها المعتادة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى الفشل الكلوي، والتي يمكن أن تهدد الحياة إذا تركت دون علاج.

 

أعراض الفشل الكلوي

عادة ما يعانى شخص مصاب بفشل كلوي من أعراض قليلة للمرض، وفى بعض الأحيان لا تظهر الأعراض، والتي تشمل:

  • كمية منخفضة من البول.
  • تورم الساقين والكاحلين والقدمين بسبب احتباس السوائل الناتجة عن فشل الكليتين في التخلص من هدر المياه.
  • ضيق في التنفس غير مفسر.
  • النعاس المفرط أو التعب.
  • الغثيان المستمر.
  • ارتباك.
  • ألم أو ضغط في صدرك.
  • النوبات.
  • غيبوبة.

 

العلامات المبكرة لفشل الكلى

أعراض مرض الكلى في مرحلة مبكرة قد يكون من الصعب تحديدها، وغالبًا ما تكون خفية، لكن إذا واجهت علامات مبكرة لمرض الكلى، فقد تشمل:

 

  • انخفاض انتاج البول.
  • احتباس السوائل يؤدي إلى تورم في الأطراف.
  • ضيق في التنفس.

 

أسباب الفشل الكلوي

الفشل الكلوي يمكن أن يكون نتيجة لعدة شروط أو أسباب، وتشمل:

 

فقدان تدفق الدم إلى الكليتين

يمكن أن يؤدي الفقدان المفاجئ لتدفق الدم إلى كليتيك إلى الفشل الكلوي، وبعض الحالات التي تسبب فقدان تدفق الدم إلى الكليتين تشمل:

  • نوبة قلبية.
  • مرض القلب.
  • تندب الكبد أو فشل الكبد.
  • تجفيف.
  • حرق شديد.
  • رد فعل تحسسي.
  • عدوى شديدة ، مثل تعفن الدم.
  • ارتفاع ضغط الدم والأدوية المضادة للالتهابات يمكن أن تحد أيضا من تدفق الدم.

الفشل الكلوى

الكلى

اعراض الفشل الكلوى

اسباب الفشل الكلوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منح ومزايا للأسر الملتزمة بتعليم الفتيات.. ومطالب برلمانية للتصدى لزواج القاصرات

منح ومزايا للأسر الملتزمة بتعليم الفتيات.. ومطالب برلمانية للتصدى لزواج القاصرات

الحكومة تبدأ خطة لتطوير وتوسعة الطريق الدائرى بـ5.3 مليار جنيه

الحكومة تبدأ خطة لتطوير وتوسعة الطريق الدائرى بـ5.3 مليار جنيه

محمود علم الدين: خطة تطوير ماسبيرو مبشرة.. وخريطة البرامج متنوعة

محمود علم الدين: خطة تطوير ماسبيرو مبشرة.. وخريطة البرامج متنوعة

الصحة: إخضاع المعتمرين العائدين للمسح الحرارى لمنع تسرب كورونا للبلاد

الصحة: إخضاع المعتمرين العائدين للمسح الحرارى لمنع تسرب كورونا للبلاد

مواعيد مباريات اليوم السبت 29 - 2 - 2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 29 - 2 - 2020 والقنوات الناقلة

فيديو.. شيرين وجدى تغنى "لو بينا إيه" لابنتها نهلة مدحت شلبى فى حفل زفافها

فيديو.. شيرين وجدى تغنى "لو بينا إيه" لابنتها نهلة مدحت شلبى فى حفل زفافها

مصر للطيران: تشغيل خط جاتويك - شرم الشيخ رحلة أسبوعية لنقل السياحة البريطانية

مصر للطيران: تشغيل خط جاتويك - شرم الشيخ رحلة أسبوعية لنقل السياحة البريطانية

صور.. حفل زفاف نهلة مدحت شلبى وعمر حسنى بحضور مشاهير المجتمع

صور.. حفل زفاف نهلة مدحت شلبى وعمر حسنى بحضور مشاهير المجتمع

أخبار × 24 ساعة.. التضامن تعلن بدء صرف معاشات شهر مارس الأحد

أخبار × 24 ساعة.. التضامن تعلن بدء صرف معاشات شهر مارس الأحد

الموسيقيين بالشرقية تحرر محضرا لمنع حمو بيكا من الغناء فى افتتاح معرض سيارات

الموسيقيين بالشرقية تحرر محضرا لمنع حمو بيكا من الغناء فى افتتاح معرض سيارات

فيديو.. الزمالك يعدل تأخره أمام الترجي التونسى إلى فوز ثمين 3 / 1

فيديو.. الزمالك يعدل تأخره أمام الترجي التونسى إلى فوز ثمين 3 / 1

الثلاثاء.. كبار المسؤولين ورموز مجتمع الأعمال ورؤساء الشركات فى حفل BT100

الثلاثاء.. كبار المسؤولين ورموز مجتمع الأعمال ورؤساء الشركات فى حفل BT100

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة