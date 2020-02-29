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الصحة الفرنسية: سجلنا 73 إصابة بفيروس كورونا منذ أواخر الشهر الماضى

السبت، 29 فبراير 2020 07:39 م
الصحة الفرنسية: سجلنا 73 إصابة بفيروس كورونا منذ أواخر الشهر الماضى كورونا
كتب: أحمد علوى

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أعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، اليوم السبت، تسجيل 73 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد ، منذ بداية انتشار الوباء حول العالم أواخر الشهر الماضى، مؤكدا في مؤتمر صحفي عقب انتهاء مجلس دفاعي ومجلس وزاري استثنائي ترأسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم لمناقشة سبل مكافحة الفيروس، "حتى هذه اللحظة تم تسجيل 73 حالة إصابة بفيروس كورونا. شُفي 12 شخصا وتوفي اثنان وما زال 59 آخرين يخضعون للعلاج".

 

 وقال فيران ، إن الفيروس بات منتشرا على الأراضي الفرنسية خاصة في منطقتين حيث تم تسجيل معظم الحالات في منطقة لواز شمال البلاد ومنطقة سافوا شرق البلاد، موضحا أنه  تم منع التجمعات التي يزيد قوامها عن 5000 شخص بمكان واحد، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وفق ما ذكرته فضائية العربية في خبر عاجل لها

وقال فيران، إن ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلاده أمر "مرجح للغاية"، وإن السلطات الصحية تستعد تحسبا لانتشاره مشيرا إلى أنه يتابع الوضع في إيطاليا عن كثب.

 

 

 


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