السيطرة على حريق نشب داخل مبنى نادى زفتى الرياضى

الغربية محمد طارق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، من السيطرة على حريق نشب داخل أحد مبانى نادى زفتى الرياضى بمحافظة الغربية، دون وقوع أى إصابات بشرية أو خسائر مادية، جاء ذلك على خلفية تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية اخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي بورود بلاغ من مصطفى الشوربجي رئيس مجلس إدارة نادي زفتي الرياضي، بنشوب حريق بالطابق الأول بالمبنى الإداري بالنادي.

على الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء، وتم السيطرة على الحريق دون وقوع إي إصابات بشرية أو خسائر مادية، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .

ومن جانبه صرح مصطفى الشوربجي رئيس مجلس إدارة النادي، أن الطابق الأول الذي نشب به الحريق عبارة عن غرف خلع الملابس الخاصة بفريق الكرة، الذى يحوى مقاعد خشبية ساعدت على الاشتعال .

فى سياق أخر، أصيب خفير بحروق من الدرجات الثلاث إثر نشوب حريق داخل جراج سيارات ببرج سكني بشارع بطرس دائرة قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، انتقلت سيارتي مطافي لمكان البلاغ وتم التعامل مع النيران والسيطرة عليها ونقل الخفير للمستشفى لإسعافه.

تلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد أسامة أبو فرد مأمور قسم ثان طنطا، بورود بلاغ لشرطة النجدة باندلاع حريق داخل جراج سيارات ببرج سكني بشارع بطرس، انتقلت قوة أمنية وسيارتي مطافي وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتم التعامل مع النيران والسيطرة عليها وتبين أن الحريق اندلع أثناء قيام الخفير بإعداد شاي، وأمسكت النيران به، واحدثت إصاباته بحروق من الدرجات الثلاث، وتم نقله لمستشفى المنشاوي لتلقي العلاج.

وكانت قوات الحماية المدنية بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية قد نجحت فى السيطرة على حريق بسرجة زيت، نقطة مرور العلو بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية بسبب ماس كهربي، والتهمت النيران محتوياتها بالكامل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وندب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق، وعما إذا كان المصنع مستوفي لاشتراطات الأمن الصناعى من عدمه.

وكان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة، بورود إشارة لشرطة النجدة باندلاع حريق هائل فى سرجة زيت حار وطحينة خلف نقطة مرور العلو بنطاق الوحدة المحلية لقرية بلقينا، ملك ورشة ابراهيم سليمان.

انتقلت 5 سيارات مطافي وتم توزيع السيارات فى محيط الحريق وتعامل رجال الإطفاء مع النيران للسيطرة عليها قبل ان تمتد لباقي المنطقة، وتبين ان الحريق بسبب ماس كهربي.