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السيطرة على حريق بمحطة وقود سيارات بالشرقية

السبت، 29 فبراير 2020 02:58 م
السيطرة على حريق بمحطة وقود سيارات بالشرقية حريق محطة وقود سيارات - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب

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تمكنت قوات الحماية المدينة بالشرقية، اليوم السبت، من السيطرة على حريق بمحطة وقود سيارات بقرية " شرقية مباشر" التابعة لدائرة مركز شرطة الإبراهيمية، بالشرقية .

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية ، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمحطة وقود سيارات بقرية "شرقية مباشر" التابعة لدائرة مركز شرطة الإبراهيمية .

ودفعت قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، بسيارتين إطفاء تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها، وبالفحص تبين نشوب الحريق فى " ترومبة " دون إصابات أو خسائر فى الأرواح ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وجارٍ انتداب معمل الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وتحديد أسبابه.

 


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