اليوم السابع
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السعودية: لم نسجل أى إصابة بـ"كورونا"حتى الآن

السبت، 29 فبراير 2020 07:10 م
السعودية: لم نسجل أى إصابة بـ"كورونا"حتى الآن فيروس كورونا
إيمان حنا

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أكدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس كورونا في المملكة العربية السعودية أنه لم يتم و تسجيل أي حالة إصابة بالفيروس الجديد في المملكة حتى الآن.

 

وأهابت بالجميع إلى التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

جاء ذلك خلال الاجتماع العاشر للجنة الذي عُقد اليوم السبت برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ، وبحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون وزارات "الدفاع، الطاقة، الداخلية، الحرس الوطني، الخارجية، الصحة، المالية، الإعلام، التجارة، الاستثمار، الحج والعمرة، والتعليم", وكذلك هيئة الطيران المدني، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للجمارك، ووزارة السياحة، والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها Saudi CDC.

وجرى خلال الاجتماع مراجعة الأحداث الدولية ذات العلاقة وتقييم الوضع الراهن ومتابعة التوصيات التي جرى اتخاذها في الاجتماعات السابقة، كما أطلعت اللجنة على الوضع العالمي واتخذت مجموعة من الإجراءات للحد من وفادة فيروس كورونا.

تجدر الإشارة أن اللجنة تتولى متابعة كافة مستجدات الوضع لفيروس كورونا الجديد COVID-19 والتنسيق بين الجهات المعنية والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في منافذ الدخول الجوية والبرية والبحرية لمنع انتشاره.

وتقوم اللجنة أيضا بالتأكد من جاهزية كافة المرافق الصحية للتعامل مع الفيروس ومتابعة الجهود التوعوية لكافة القطاعات ذات العلاقة وزارة التعليم وما تنفذه من أنشطة وحملات توعوية عن الفيروس في المدارس والجامعات.

وكانت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية أصدرت تعليماتها لشركات ومؤسسات العمرة بمتابعة المعتمرين الموجودين حاليا في المملكة وتقديم كافة التسهيلات لهم، كما وجهت تعليماتها بمراجعة طلبات تأشيرات الزيارة بغرض العمرة وتنفيذ التعليمات التي تصدر بشأنها، وفق وكالة الأنباء السعودية واس.


كورونا

السعودية

الاصابات بكورنا

فيروس كورونا

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