اليوم السابع
Ads
السبت، 29 فبراير 2020 11:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السعودية تهيب مواطنيها ضرورة تأجيل السفر إلى لبنان

السبت، 29 فبراير 2020 10:50 ص
السعودية تهيب مواطنيها ضرورة تأجيل السفر إلى لبنان مواجهة كورونا
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أهابت سفارة المملكة العربية السعودية لدى لبنان، بجميع المواطنين السعوديين والمقيمين ضرورة تأجيل السفر إلى الجمهورية اللبنانية، حيث قالت السفارة فى بيانها، التى نشرته عبر حسابها على تويتر: "انطلاقا من حرص سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية على سلامة المواطنين السعوديين من انتقال عدوى فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" والمنتشر فى دول عدة".

وأضافت السفارة فى بيانها: "تأمل السفارة من المواطنين السعوديين تأجيل خطط السفر غير الضرورية للجمهورية اللبنانية، وتهيب المواطنين السعوديين المتواجدين فى لبنان اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المزدحمة واتباع الإجراءات الصحية المعلنة للوقاية من الإصابة بهذا الفيروس، وعدم التردد بالاتصال فى السفارة لطلب المساعدة عند الحاجة".

السفارة السعودية
السفارة السعودية

وكانت وزارة التربية اللبنانية، أكدت فى بيان إنه سيتم إغلاق المدارس فى البلاد من 29 فبراير حتى الثامن من مارس، كإجراء احترازى لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد اكتشاف رابع حالة إصابة بالفيروس وفرض قيودا على الرحلات الجوية من الدول التى تأثرت بالتفشى .

وأعلنت السلطات الطبية فى لبنان، تسجيل حالة رابعة مصابة بفيروس كورونا لشخص يحمل الجنسية السورية، وإدخاله وحدة العزل الطبية فى مستشفى رفيق الحريرى الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

وذكر مستشفى رفيق الحريرى الجامعى، أن الحالتين المصابتين اللتين جرى الإعلان عنهما يومى الجمعة والأربعاء الماضيين على التوالى، مستقرتان وتخضعان للعلاج اللازم، فى حين أن حالة الإصابة الثالثة التى كان قد أُعلن عنها غير مستقرة.

وأشار المستشفى إلى أنه استقبل فى غضون الـ 24 ساعة الماضية، 25 حالة يشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا، وجرى إخضاعهم جميعا للكشف الطبى اللازم، وإدخال 16 شخصا من بينهم إلى الحجر الصحى استنادا إلى تقييم الأطباء، فى حين تم التنبيه على الباقين بالتزام الحجر المنزلى.

وأضاف أن 10 حالات كانت متواجدة فى منطقة الحجر الصحى خرجت اليوم بعد توصيتهم بالإقامة تحت الحجر الصحى المنزلى لمدة 14 يوما، وبعد أن أجرى لهم فحص فيروس كورونا مرتين وقد جاءت النتيجة سلبية "خلوهم من الفيروس" فى المرتين.

وذكر المستشفى أن منطقة الحجر الصحى يوجد بها حتى اللحظة 20 حالة، علما أن نتائج المختبر للفحوصات التى أجريت لهولاء أتت سلبية.


السعودية

لبنان

السفارة السعودية

كورونا

فيروس كورونا

فيروس كورونا الجديد

بيروت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ديانا حداد: ملقتش حاجة تشجعنى أمثل واللى معندوش أفكار يقعد بالبيت.. فيديو

ديانا حداد: ملقتش حاجة تشجعنى أمثل واللى معندوش أفكار يقعد بالبيت.. فيديو

لو شكيت فى الإصابة بكورونا.. خطوات العزل الذاتى بالمنزل "فيديو"

لو شكيت فى الإصابة بكورونا.. خطوات العزل الذاتى بالمنزل "فيديو"

التنمية المحلية: 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

التنمية المحلية: 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

النقل: إنهاء المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو 2023 بتكلفة 32.8 مليار جنيه

النقل: إنهاء المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو 2023 بتكلفة 32.8 مليار جنيه

النمسا تحظر على القادمين من إيران دخول أراضيها بسبب كورونا

النمسا تحظر على القادمين من إيران دخول أراضيها بسبب كورونا

الثلاثاء.. بدء تلقى طلبات الترشح لـ"تكميلية سمالوط" بالبرلمان

الثلاثاء.. بدء تلقى طلبات الترشح لـ"تكميلية سمالوط" بالبرلمان

الأهلي يستدرج صن داونز الجنوب افريقي في ملعب الرعب للثأر من "خماسية" بريتوريا

الأهلي يستدرج صن داونز الجنوب افريقي في ملعب الرعب للثأر من "خماسية" بريتوريا

شعبة المستوردين: فيروس كورونا لم يؤثر على واردات مصر من ياميش رمضان

شعبة المستوردين: فيروس كورونا لم يؤثر على واردات مصر من ياميش رمضان

لو بتحلم تعيش فى جزيرة لوحدك.. 5 جزر للبيع حول العالم

لو بتحلم تعيش فى جزيرة لوحدك.. 5 جزر للبيع حول العالم

القوى العاملة: 2693 فرصة عمل متاحة فى 23 شركة خلال مارس المقبل

القوى العاملة: 2693 فرصة عمل متاحة فى 23 شركة خلال مارس المقبل

"الخدمات البيطرية" تؤكد تحصين 13 ألف رأس ماشية ضد 4 أمراض فى الجيزة

"الخدمات البيطرية" تؤكد تحصين 13 ألف رأس ماشية ضد 4 أمراض فى الجيزة

خبير سياحى: متحف الغردقة سيكون أيقونة جذب السائحين للبحر الأحمر

خبير سياحى: متحف الغردقة سيكون أيقونة جذب السائحين للبحر الأحمر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة