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الثلاثاء.. بدء تلقى طلبات الترشح لـ"تكميلية سمالوط" بالبرلمان

السبت، 29 فبراير 2020 09:00 ص
الثلاثاء.. بدء تلقى طلبات الترشح لـ"تكميلية سمالوط" بالبرلمان انتخابات - صورة أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر

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تبدأ اللجنة المشكلة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات ومقرها محكمة المنيا الابتدائية، فى تلقى طلبات الترشح فى الانتخابات التكميلية بمجلس النواب بدائرة سمالوط بالمنيا، اعتبارا من يوم الثلاثاء 3 مارس وحتى 7 مارس المقبل.

ويستمر تقديم الطلبات حتى 7 مارس، يليها إعلان كشوف المرشحين والرموز الانتخابية من 8 وحتى 10 مارس، فيما تفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعون يوم 15 مارس على أن تعلن القائمة النهائية للمترشحين وبدء فترة الدعاية اعتبارًا من 16 مارس، وتكون آخر مواعيد للتنازل يوم 18 مارس، وتنشر التنازلات فى 23 مارس.

وتبدأ فترة الصمت الدعائي للانتخابات في الخارج يوم 2 أبريل على أن تبدأ في تمام الساعة 12 ظهرًا حسب التوقيت المحلي لكل دولة، على أن تنطلق الانتخابات في الخارج يومى 3 و4 أبريل القادم، وتنطلق الانتخابات في الداخل يومي 5 و6 أبريل.

وحدد الجدول موعد التقدم بالتظلمات للجنة العامة وإحالتها للهيئة في موعد أقصاه 24 ساعة بعد إعلان الحصر العددي للأصوات، والفصل في التظلمات خلال 48 ساعة، ويخطر مقدم التظلم خلال 24 ساعة، على أن تعلن النتيجة يوم 12 أبريل.

وفي حالة الإعادة تستأنف الدعاية يوم 13 أبريل، والطعن على قرار إعلان النتيجة يومي 13 و14 أبريل، وتفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون في الفترة من 15 وحتى 24 أبريل.

وتبدأ فترة الصمت الدعائي للإعادة للمصريين في الخارج في 25 أبريل في تمام الساعة 12 ظهرًا حسب التوقيت المحلي لكل دولة، فيما يجري تصويت المصريين بالخارج يومي 26 و27 أبريل، فيما تبدأ عملية التصويت بالداخل يومي 28 و29 أبريل، وصولا إلى إعلان النتائج في موعد أقصاه 4 مايو القادم.

وتلقت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم خطاب مجلس النواب بخلو مقعد دائرة سمالوط بالمنيا ، وذلك لوفاة نائب الدائرة على الكيال، بعد معاناته من سرطان في الكبد توفي على إثره.

وكان قد أعلن المستشار لاشين إبراهيم نتائج الانتخابات التكميلية بدائرتى ملوى والجيزة ، حيث أعلن فوز رجل الأعمال محمد أبو العينين في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب عن الدائرة الأولى الجيزة بعدد أصوات 36 ألف و212 صوتا، فيما أعلن إجراء جولة الإعادة على مقعد الدائرة السابعة ملوى بالمنيا بين المرشحين عبدالله محمد خليفة ومحمد عبد الحكم رشدان، لعدم حصول أيٍ منهما على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة.

ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة فى دائرة ملوى بالمنيا يومى 6 و7 مارس للمصريين فى الخارج، ويومى الثلاثاء والأربعاء 10 و11 مارس للمصريين فى الداخل.


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