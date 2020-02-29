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"البرلمانية التشيكية للصداقة مع سورية" تصف انتصارات سوريا على الإرهاب بنصر للإنسانية

السبت، 29 فبراير 2020 11:03 ص
"البرلمانية التشيكية للصداقة مع سورية" تصف انتصارات سوريا على الإرهاب بنصر للإنسانية سوريا
كتب كامل كامل

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أكد رئيس المجموعة البرلمانية التشيكية للصداقة مع سورية ستانيسلاف جروسبيتش اليوم السبت أن الإنجازات التي يحققها الجيش العربي السوري على الإرهاب تمثل "نصراً للإنسانية".

وقال جروسبيتش إن :"الإرهاب والأصولية يمثلان أدوات في يد الامبريالية والصهيونية وقد تسببت هذه الأدوات بكوارث للشعب السوري” مشددا على ضرورة التخلص من الامبريالية بكل أشكالها بما فيها الأمريكية أو التركية أو تلك التي يمارسها الاتحاد الأوروبي لأنها تمثل عدوا للبشرية، حسبما جاء في وكالة الأنباء السورية "سانا".

ولفت جروسبيتش إلى أن الحرب التي تخوضها سورية ضد الإرهاب أصبحت في نهايتها وأن المتورطين فيها انكشفوا على حقيقتهم أمام العالم برمته مؤكدا ضرورة دعم الشعب السوري في مواجهة العدوان والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة عليه.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، أعلن أن الأمم المتحدة تعمل على تشكيل بعثة إنسانية أممية لإرسالها إلى شمال غربي سوريا لتقصي الحقائق.

وأضاف جوتيرش - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية امس الجمعة - "يتم الآن إعداد بعثة إنسانية لهذا الغرض". وأكد أن الوضع في إدلب بات من أصعب اللحظات منذ اندلاع الأزمة السورية.

ودعا كافة الأطراف للابتعاد عن التأجيج اللاحق للتوتر في منطقة إدلب. وقال: "خلال التواصل مع كل الأطراف المنغمسة في النزاع، قمت بتوجيه رسالة بسيطة: التخلي عن المزيد من التصعيد".

وشدد الأمين العام مجددا على عدم وجود حل عسكري لهذا النزاع، وقال: "لقد حان الوقت لتمكين الدبلوماسية من العمل".

 

وأعرب جوتيريش عن قلق عميق إزاء التصعيد الأخير في إدلب وتداعياته.

 


ادلب

سوريا

سانا

البرلمان التشيكى

اخبار عربية

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