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الاحتفال باليوم العالمى للعيوب الخلقية.. تصيب 3 لـ6% من أطفال العالم سنويا

السبت، 29 فبراير 2020 12:57 م
الاحتفال باليوم العالمى للعيوب الخلقية.. تصيب 3 لـ6% من أطفال العالم سنويا الاحتفال باليوم العالمى للعيوب الخلقية
كتبت ــ أمل علام

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قال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي، إن العالم يحتفل يوم 3 مارس من كل عام، باليوم العالمي للعيوب الخلقية، تحت شعار" العديد من العيوب الخلقية، صوت واحد".

وأضاف المركز، أنه يولد كل عام حوالي 3-6 % من الأطفال في جميع أنحاء العالم مع عيب خلقي خطير، وهذا يعني أن الظروف التي تغير الحياة مثل الشفة المشقوقة، وعيوب القلب الخلقية، تؤثر على ملايين الأطفال والأسر، يمكن أن تؤثر العيوب الخلقية على الأطفال بغض النظر عن مكان ولادتهم أو حالتهم الاجتماعية والاقتصادية أو عرقهم.

اليوم العالمى للعيوب الخلقية
اليوم العالمى للعيوب الخلقية

وأكد المركز، أن تتبع العيوب الخلقية بدقة وتحليل البيانات التي تم جمعها خطوة أولى فى الوقاية من هذه العيوب.

 

أهمية تتبع عيوب الولادة والبحث..

لقد أنشأ مركز السيطرة على الأمراض نظامًا لتتبع العيوب الخلقية والبحث فيها في الولايات المتحدة وحول العالم، مما يساعد على تحديد أسباب بعض العيوب الخلقية وتأثيراتها طويلة المدى.

وتابع المركز، يمكن أن تكون العيوب الخلقية أول علامة على أن العدوى الناشئة تتسبب في أضرار جسيمة، أظهر تفشي فيروس زيكا 2016 الحاجة إلى جمع البيانات بسرعة من أجل إجراءات الصحة العامة، مع إدارات الصحة المحلية، والإقليمية، قام مركز السيطرة على الأمراض، بجمع معلومات حول تأثير زيكا أثناء الحمل على الأمهات والأطفال، كما قام المركز أيضًا مع شركاء حول العالم للمساعدة في فهم تأثير زيكا بشكل أفضل أثناء الحمل، على الرغم من أن مركز السيطرة على الأمراض مستمر في متابعة الأطفال المصابين بفيروس زيكا، فإن مركز السيطرة على الأمراض يطبق الدروس المستفادة من تفشي فيروس زيكا 2016 على تهديدات ناشئة أخرى للأمهات والرضع، مثل مرض الزهري أو التهاب الكبد الوبائي سي أثناء الحمل.

منع بعض العيوب الخلقية بحمض الفوليك..

إذا كان لدى المرأة ما يكفي من حمض الفوليك، وفيتامين ب، في جسمها قبل وأثناء الحمل، فيمكن أن يساعد ذلك في منع حدوث عيوب خلقية كبيرة في الدماغ، والعمود الفقري، وتسمى عيوب الأنبوب العصبي.

 يوصي مركز السيطرة على الأمراض النساء في سن الإنجاب بالحصول على 400 ميكروجرام من حمض الفوليك كل يوم للمساعدة في منع عيوب الأنبوب العصبي.

من خلال تتبع العيوب الخلقية والبحث عنها، وجد العلماء أن النساء اللاتينيات، هن الأكثر عرضة لإنجاب طفل مصاب بعيب خلقي في الدماغ والعمود الفقري، في عام 2016، وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، على قرار للسماح بإضافة بحمض الفوليك إلى دقيق الذرة لمساعدة المزيد من النساء في الولايات المتحدة الحصول على القيمة اليومية الموصى بها من 400 ميكروجرام من حمض الفوليك.

المشاركة في اليوم العالمي للعيوب الخلقية..

نهدف معًا إلى رفع مستوى الوعي حول تأثير العيوب الخلقية، بالإضافة إلى زيادة فرص الوقاية من العيوب الخلقية عن طريق الترويج لما يلي:

-زيادة عدد برامج رصد العيوب الخلقية حول العالم.

 -تحسين البرامج الحالية لرصد هذه العيوب.

-تحسين الوصول إلى الرعاية للأشخاص الذين يعانون من عيوب خلقية.

-مواصلة البحث لتحديد أسباب العيوب الخلقية.


العيوب الخلقية

الاحتفال باليوم العالمى للعيوب الخلقية

منع العيوب الخلقية

اسباب العيوب الخلقية

حمض الفوليك وفوائده

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