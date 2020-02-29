اليوم السابع
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الاتحاد العربى للأسمدة يغير مجلس إدارته ويناقش تحديات الصناعة.. فيديو

السبت، 29 فبراير 2020 02:12 م
الاتحاد العربى للأسمدة يغير مجلس إدارته ويناقش تحديات الصناعة.. فيديو عماد الدين مصطفى رئيس القابضة الكيماوية
كتب عبد الحليم سالم

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كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وعضو مجلس الإدارة وممثل مصر في الاتحاد العربى للأسمدة، أن المؤتمر الأخير الذى عقد في مصر كان في غاية الأهمية على مستوى التغييرات في قيادات الاتحاد أو على مستوى الحرص على طرح كافة التحديات والمشكلات على منتجى الأسمدة في الدول العربية.

وأضاف عماد الدين مصطفى لـ"اليوم السابع" أن المؤتمر الأخير يحمل رقم 26 من منتديات الاتحاد العربى للأسمدة، والتي تعقد في مصر، لافتا إلى أن المشاركة ضمت الشركات العامة والخاصة والمستثمرين والمعاهد المتخصصة في الصناعة، كما شهد تسلم عادل كريم وكيل وزارة الصناعة العراقية رئاسة المجلس خلفاً للدكتورعوض الصابر من الجماهرية الليبية.

وتسلم رائد الصعوب، الأمانة العامة خلفا لمحمد عبد الله زعين، الذى تولاها على مدار 17 عاما.

وأوضح أن المؤتمر ناقش العديد من أوراق العمل ،عن صناعة الأسمدة وأوضاعها العالمية والإقليمية وأوراق عمل عن  أسواق افريقيا والفنيات ومجالات صناعات الأسمدة .

كما تطرق للمشكلات والتحديات التي تهدد صناعة الأسمدة ، سواء الأسمدة الأزوتية أو الفوسفاتية ، وكذلك المقترحات لمواجهة ذلك ، بجانب تبادل الأفكار من خلال تجميع للعاملين في الصناعة ، الذين اجتمعوا تحت سقف واحد .

وفيما يتعلق بالتوصيات، ذكر أنه يتم تفعيل التوصيات من خلال مجلس إدارة الاتحاد، ومن خلال اللجان المختصة والخبراء وممثلى الشركات العربية خاصة ما يتعلق بالتدريب واستخدام الطاقة والصيانة وغيرها  .

ويعتبر الاتحاد العربي للأسمدة هو منظمة غير حكومية، تأسس في العام 1975 ويعمل تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية، ويجمع المؤسسات والشركات العربية العاملة في مجال صناعة وتجارة الأسمدة وخاماتها.


الاتحاد العربى للاسمدة

القابضة الكيماوية

عماد الدين مصطفى

قطاع الاعمال العام

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