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الإحصاء: مصر صدرت بصل وفاكهة بـ92 مليون دولار عام 2019

السبت، 29 فبراير 2020 07:37 م
الإحصاء: مصر صدرت بصل وفاكهة بـ92 مليون دولار عام 2019 بصل - أرشيفية
كتب: مدحت عادل

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ارتفعت الصادرات المصرية من البصل خلال عام 2019 لتصل إلى 15 مليون و148 ألف دولار، مقابل 8 ملايين و132 ألف دولار خلال العام السابق 2018، بزيادة بلغت نحو 7 ملايين دولار.

 

ورصدت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تسجيل الصادرات المصرية من البرتقال الطازج نحو 20 مليون و708 ألف دولار خلال شهر ديسمبر والفترة من "يناير/ديسمبر" 2019، كما بلغت الصادرات المصرية من الفاكهة الطازجة نحو 56 مليون و514 ألف دولار خلال نفس الفترة.

 

وشملت قائمة أهم الصادرات المصرية طبقا لدرجة التصنيع لعام 2019، صادرات البطاطس والتي بلغت 288 ألف دولار خلال فترة التقرير، ثم صادرات الفول السوداني وبلغت 9 ملايين و566 ألف دولار، ثم الطماطم الطازجة وبلغت 9 ملايين و91 ألف دولار، والخضروات البقولية وبلغت 5 ملايين و174 ألف دولار، والبقول الجافة وبلغت صادراتها 8 ملايين و528 ألف دولار، والنباتات وجذور للعطور والطب وكانت صادراته 8 ملايين و673 ألف دولار، ثم الرمال وبلغت صادراتها 3 ملايين و805 ألف دولار.

 

وأظهرت بيانات جهاز الإحصاء، ارتفاع القيمة الإجمالية للصادرات المصرية خلال شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بنفس الفترة عام 2018، حيث بلغت القيمة الاجمالية للصادرات نحو 2.59 مليار دولار في ديسمبر 2019، مقابل 2.57 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 0.5%.

 

وضمت قائمة أهم السلع التي ارتفعت قيمة صادراتها كلا من منتجات البترول والتي بلغت 315 مليون دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 251.3 مليون دولار بنفس الشهر لعام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 25.3%، كما بلغت الصادرات المصرية من عجائن ومحضرات غذائية متنوعة 69.1 مليون دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 55.4 مليون دولار في نفس الشهر لعام 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 24.7%.


جهاز الإحصاء

الإحصاء

صادرات البصل

صادرات الفاكهة

اخبار الاقتصاد

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