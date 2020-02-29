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الأمن العام يضبط 53 بندقية و136 فرد محلى فى مداهمات أمنية

السبت، 29 فبراير 2020 01:15 م
الأمن العام يضبط 53 بندقية و136 فرد محلى فى مداهمات أمنية أسلحة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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وجه قطاع الأمن العام، عدداً من الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون وحائزى المواد المخدرة والهاربين من الأحكام القضائية، حيث نجحت جهود الحملات برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية خلال 24 ساعة في ضبط " ضبط 197قطعة سلاح ناري 53 بندقية، و136 فرد محلي ، 260 قضية مخدرات وتنفيذ 85512 حكم قضائى متنوع"، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

ووضع المشرع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نص على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" وهى الأسلحة غير المششخنة.

وكما نص على القانون على أنه عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع و المدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.

 


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