اعرف النتيجة النهائية لانتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين فى بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

أعلن الدكتور المهندس رمضان على عبد العال، رئيس لجنة الانتخابات بنقابة المهندسين الفرعية ببورسعيد، النتيجة النهائية للتجديد النصفى للنقابة بالمحافظة، برعاية الدكتور المهندس أحمد داود، رئيس فرع النقابة.

وجاءت النتيجة لعدد الأصوات الصحيحة 588 صوتا وعدد الأصوات الباطلة 59 صوتا، وفاز عن تخصص مهندس كهرباء المهندس خالد عرفة بـ451 صوتا، والمهندس محمود المصرى بـ415 صوتا، أما عن تخصص مهندس ميكانيكا، فاز المهندس عمرو الأدهم بـ430 صوتا، والمهندس وائل سمير حرز، بـ414 صوتا، وعن تخصص مهندس مدنى فاز كل من المهندس أحمد الشرقاوى بـ541 صوتا، والمهندسة سالى على بـ 516 صوتا، والمهندس أحمد عيسى بـ513 صوتا.

وفاز المرشحون من مهندسي محافظة بورسعيد على 7 مقاعد مقعدين تخصص كهربا ومقعدين تخصص ميكانيكا وثلاثة مقاعد مدنى.

وتم الفرز بحضور المرشحين ومفوضين من النقابة العامة، لمتابعة فرز الاصوات تحت الإشراف قضائي المستشار زغلول عبد الرازق رئيس اللجنه العامة لعدد 4 لجان، حيث يشرف 4 قضاة و4 مساعدين ومشرف اللجان الفرعية ليكمل العدد الإجمالى 6 قضاة و5 مساعدين.

وتنافس في انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة الفرعية ببورسعيد 13 مرشحًا، بينهم 4 مرشحين بشعبة كهرباء وهم: أحمد صلاح عبد العال، ومينا مجدي، وخالد عرفة هلال، ومحمود المصري، و5 مرشحين بشعبة ميكانيكا وهم: محمد ابو طالب، وعمرو أحمد الأدهم، ووائل حرز، ومحمد عكاشة، ومحمد سامي قحيف، و4 مرشحين بشعبة مدني وهم: أحمد عيسى، وأحمد الشرقاوى، وعزة سمير عطية، وسالى عادل.

وبدأ عمليات الاقتراع فى تمام الساعة العاشرة صباح أمس، وأمتدت حتى السابعة مساءً، وسمح للمهندسين المسجلين بجميع الشُعب السبع والمسجلين حتى يوم 31 ديسمبر من العام الماضى الإدلاء بأصواتهم، لاختيار 7 أعضاء منهم اثنين لشعبة كهرباء، واثنين لشعبة ميكانيكا و3 لشعبة مدنى، وذلك بخلاف الشُعب العامة.