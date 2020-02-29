اليوم السابع
Ads
السبت، 29 فبراير 2020 09:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اعرف اختصاصات مكتب الترجمة الجديد بمحكمة استئناف القاهرة

السبت، 29 فبراير 2020 09:10 ص
اعرف اختصاصات مكتب الترجمة الجديد بمحكمة استئناف القاهرة دار القضاء العالى - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى إطار ما تقوم به محكمة استئناف القاهرة من خدمات للجمهور والمترددين على دار القضاء العالى، أنشأ مؤخرا مكتبا رسميا معتمدا للترجمة بمقر محكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالى، يشمل 3 لغات هى الانجليزية والفرنسية والإسبانية، حيث يختص المكتب بترجمة أي محررات للغات الثلاث، ترجمة رسمية معتمدة أسوة بالمكتب الموجود بمقر وزارة العدل.

يأتى الغرض من إنشاء المكتب التيسير على المواطنين، نظرًا لوجوده بمنطقة حيوية بوسط البلد المليء بالشركات والبنوك والسفارات والهيئات، والتى قد يتطلب التعامل معها ترجمة رسمية للمحررات.

من جانبه، أعطى المستشار بدرى عبدالفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو المجلس الأعلى للقضاء، تعليماته بسرعة إعداد المكتب للعمل خلال شهر مارس المقبل.

ووافق المستشار عمر مروان وزير العدل على مقترح المستشار بدري عبدالفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة بإنشاء المكتب، حيث اصدر  قرارا إنشاء مكتب ترجمة رسمية بمحكمة استئناف القاهرة ويكون مقرها بدار القضاء العالي.

وتضمن القرار أنه يتعين إخطار مكتب الشئون القنصلية للأجانب والتصديقات التابع لوزارة الخارجية ومكتب التصديقات التابع لوزارة العدل بالموافقة على اعتماد الأوراق والمستندات المترجمة، جاء ذلك بعد الاطلاع علي الدستور وقانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته وقانوني السلطة القضائية والخدمة المدنية.

جدير بالذكر، أن المستشار بدري عبدالفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة، كان قد انشأ مكتب فني للتعاون الدولي والعلاقات العامة وحقوق الإنسان لأول مرة فى تاريخ المحكمة.

ويترأس مكتب "التعاون الدولي"، المستشار عمر الفاروق إسماعيل محمود حفيظ الرئيس بالاستئناف، ويضم فى عضوية المستشار محمد حسام علي محمد الطماوي الرئيس بالاستئناف.

ويأتى من أبرز مهام قطاع التعاون الدولى بالمحكمة، كما تقول مصادر، هو إعداد برامج ومشاريع التعاون القضائى والتشريعى مع الدول الاجنبية والهيئات الدولية وكذلك عقد بروتوكولات التعاون القضائى مع الدول والمنظمات الاجنبية وترجمتها ، وكذا المشاركة فى المحافل والمؤتمرات الدولية.

 

 


محكمة استئناف القاهرة

خدمات للجمهور بدار القضاء العالى

وزير العدل

اخبار مصريه

اخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير العدل يفتتح المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية لخدمة 5 محافظات.. عمر مروان يتفقد مجمع المحاكم والشهر العقارى ومحكمة الاستئناف.. ويؤكد: أعد بالقضاء على مشكلات الشهر العقاري.. ونظام جديد للحوافز..صور

الخميس، 20 فبراير 2020 07:03 م

النقض تؤيد السجن 10 سنوات لقاضى بمحكمة استئناف المنصورة في اتهامه بالرشوة

الخميس، 20 فبراير 2020 03:39 م

محكمة الاستئناف البريطانية ترفض الاعتراف بالزواج الدينى قانونيا

الإثنين، 17 فبراير 2020 12:21 م

جنايات المنصورة تلغى قرار محكمة استئناف أجا وتقرر حبس محام 15 يوما

السبت، 18 يناير 2020 01:47 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
النقل: إنهاء المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو 2023 بتكلفة 32.8 مليار جنيه

النقل: إنهاء المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو 2023 بتكلفة 32.8 مليار جنيه

الثلاثاء.. بدء تلقى طلبات الترشح لـ"تكميلية سمالوط" بالبرلمان

الثلاثاء.. بدء تلقى طلبات الترشح لـ"تكميلية سمالوط" بالبرلمان

القوى العاملة: 2693 فرصة عمل متاحة فى 23 شركة خلال مارس المقبل

القوى العاملة: 2693 فرصة عمل متاحة فى 23 شركة خلال مارس المقبل

لو بتحلم تعيش فى جزيرة لوحدك.. 5 جزر للبيع حول العالم

لو بتحلم تعيش فى جزيرة لوحدك.. 5 جزر للبيع حول العالم

شعبة المستوردين: فيروس كورونا لم يؤثر على واردات مصر من ياميش رمضان

شعبة المستوردين: فيروس كورونا لم يؤثر على واردات مصر من ياميش رمضان

خبير سياحى: متحف الغردقة سيكون أيقونة جذب السائحين للبحر الأحمر

خبير سياحى: متحف الغردقة سيكون أيقونة جذب السائحين للبحر الأحمر

"الخدمات البيطرية" تؤكد تحصين 13 ألف رأس ماشية ضد 4 أمراض فى الجيزة

"الخدمات البيطرية" تؤكد تحصين 13 ألف رأس ماشية ضد 4 أمراض فى الجيزة

مطالب برلمانية بـ"بطاقة هوية" لكل مولود للحد من ظاهرة الأطفال المفقودين

مطالب برلمانية بـ"بطاقة هوية" لكل مولود للحد من ظاهرة الأطفال المفقودين

التعليم: استبدال مادة بأخرى بجدول الثانوية متاح قبل اعتماد المقترح

التعليم: استبدال مادة بأخرى بجدول الثانوية متاح قبل اعتماد المقترح

مكرم محمد أحمد: انتحال صفة صحفى أو إعلامى جريمة يعاقب عليها القانون

مكرم محمد أحمد: انتحال صفة صحفى أو إعلامى جريمة يعاقب عليها القانون

"قيمة النموذج وطابع شرطة".. تكلفة التقديم لحج القرعة هذا العام

"قيمة النموذج وطابع شرطة".. تكلفة التقديم لحج القرعة هذا العام

التأمين الصحى الشامل: 63% من مجموع الوفيات بالعالم بسبب الأمراض المزمنة

التأمين الصحى الشامل: 63% من مجموع الوفيات بالعالم بسبب الأمراض المزمنة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة