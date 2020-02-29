اعرف اختصاصات مكتب الترجمة الجديد بمحكمة استئناف القاهرة

كتبت هدى أبو بكر

فى إطار ما تقوم به محكمة استئناف القاهرة من خدمات للجمهور والمترددين على دار القضاء العالى، أنشأ مؤخرا مكتبا رسميا معتمدا للترجمة بمقر محكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالى، يشمل 3 لغات هى الانجليزية والفرنسية والإسبانية، حيث يختص المكتب بترجمة أي محررات للغات الثلاث، ترجمة رسمية معتمدة أسوة بالمكتب الموجود بمقر وزارة العدل .

يأتى الغرض من إنشاء المكتب التيسير على المواطنين، نظرًا لوجوده بمنطقة حيوية بوسط البلد المليء بالشركات والبنوك والسفارات والهيئات، والتى قد يتطلب التعامل معها ترجمة رسمية للمحررات.

من جانبه، أعطى المستشار بدرى عبدالفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو المجلس الأعلى للقضاء، تعليماته بسرعة إعداد المكتب للعمل خلال شهر مارس المقبل.

ووافق المستشار عمر مروان وزير العدل على مقترح المستشار بدري عبدالفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة بإنشاء المكتب، حيث اصدر قرارا إنشاء مكتب ترجمة رسمية بمحكمة استئناف القاهرة ويكون مقرها بدار القضاء العالي.

وتضمن القرار أنه يتعين إخطار مكتب الشئون القنصلية للأجانب والتصديقات التابع لوزارة الخارجية ومكتب التصديقات التابع لوزارة العدل بالموافقة على اعتماد الأوراق والمستندات المترجمة، جاء ذلك بعد الاطلاع علي الدستور وقانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته وقانوني السلطة القضائية والخدمة المدنية.

جدير بالذكر، أن المستشار بدري عبدالفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة، كان قد انشأ مكتب فني للتعاون الدولي والعلاقات العامة وحقوق الإنسان لأول مرة فى تاريخ المحكمة.

ويترأس مكتب "التعاون الدولي"، المستشار عمر الفاروق إسماعيل محمود حفيظ الرئيس بالاستئناف، ويضم فى عضوية المستشار محمد حسام علي محمد الطماوي الرئيس بالاستئناف.

ويأتى من أبرز مهام قطاع التعاون الدولى بالمحكمة، كما تقول مصادر، هو إعداد برامج ومشاريع التعاون القضائى والتشريعى مع الدول الاجنبية والهيئات الدولية وكذلك عقد بروتوكولات التعاون القضائى مع الدول والمنظمات الاجنبية وترجمتها ، وكذا المشاركة فى المحافل والمؤتمرات الدولية.