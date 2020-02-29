اعترافات عاطل: "مبشربش سيجارة لكن أتاجر في البودرة عشان الفلوس"

كتب عبد الله محمود

اعترف عاطل متهم بالإتجار فى المواد المخدرة أمام النيابة العامة بالاتهامات المسندة إليه، وقال أمام جهات التحقيق: "اشتغلت كل حاجة قهوجى ونقاش وسايس جراج، كل ده ومفيش ولا شغل فيهم نفعت فيه، العمر جرى بيا وكبرت ومعرفتش أهمل حاجة لنفسى، عمرى ما شربت سيجارة ولا بطيق ريحت الدخان، بس مكنش قدامى غير أنى اتجار في البودره عشان اعرف اعمل فلوس واتجوز وافتح بيت، لكن زى ما بيقولوا الحجر الداير لابد من لطه " .

وتابع المتهم فى اعترافاته: "أول مره بعت فيها مخدرات كان عمرى وقتها 30 سنه، حسيت بخوف شديد لحظتها، بس بعد كده خلاص بقا الموضوع عادى بالنسبة ليا وحبيت المكسب الحرام، وكل ما اخلص الحاجة اللى معايا، اجيب تانى وأبيع، كان عندى رغبة كل مره ازود الفلوس الحرام اللى كنت بكسبها ".

وواجهت النيابة العامة المتهم بتحريات المباحث التى كشفت عن اتخاذه من دائرة قسم الزاوية الحمراء، مكانًا له لترويج تجارته غير المشروعة، بغرض توفير متطلباته المعيشية، وما يتعاطاه من المواد المخدرة وتحقيق الثراء السريع.

بدأت القضية بنجاح رجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، فى القبض على "م.ع" 36 سنة وشهرته هندى، عاطل، مقيم فى الزاوية الحمراء، وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة، بالإضافة إلى ضبط كمية كبيرة من مخدر الهيروين، قبل ترويجها على عملائه فى المنطقة.

وكشفت معلومات رجال المباحث عن اتهامه فى قضايا حيازة وترويج المواد المخدرة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، فباشرت التحقيق.

وفى سياق آخر تمكن رجال المباحث بحدائق من ضبط مسجل خطر مقيم بدائرة القسم، عثر بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائهما، بلغت 400 جرام من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، هاتف محمول، بقصد الاتجار.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة، معلومات تفيد بقيام عاطل "مسجل خطر" بالاتجار فى المواد المخدرة، وذلك من خلال ترويجه وتوزيعه للمواد المخدرة على عملائه فى المنطقة، وبعمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم استئذان النيابة العامة لضبط المتهم متلبس.

وبإعداد الأكمنة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة، وبصحبتهم قوة أمنية، من ضبط مسجل خطر المتهم بالإتجار فى المواد المخدرة مخدر الهيروين، حيث عثر بحوزتها على كمية كبيرة من المواد المخدرة بلغت 500 جرام من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، هاتف محمول، بقصد الاتجار.