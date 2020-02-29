اليوم السابع
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اطمن على نفسك.. كيف تستعد لإجراء فحص السائل المنوى؟

السبت، 29 فبراير 2020 04:00 ص
اطمن على نفسك.. كيف تستعد لإجراء فحص السائل المنوى؟ فحص السائل المنوى-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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تحليل  السائل المنوى من أهم الفحوصات التي تستخدم لتشخيص إصابة الرجل بالعقم أو معرفة سبب تأخر الانجاب عموما والبدء في العلاج حسب المشكلة التي يوضحها الفحص، وفيه يتم اختبار عدد الحيوانات المنوية وصحتها وضمن سلسلة موضوعات اطممن على نفسك يقدم اليوم السابع كيفية الاستعداد لتحليل السائل المنوى وفقا لما ذكره موقع healthline:

كيف تستعد لأجراء فحص السائل المنوى؟

فحوصات
فحوصات

 

1:تجنب القذف لمدة 24 إلى 72 ساعة قبل الاختبار.

2:تجنب تناول الكحول والكافيين قبل خمس أيام من اجراء الاختبار.

3: ينصح بالتوقف عن تناول أي أدوية عشبية ، فقد تؤثر ذلك على نتيجة الفحص.

4:تجنب تناول أي أدوية هرمونات قبل الفحص.

 

يقوم تحليل السائل المنوى بتوضيح الآتى:

 

فحص السائل المنوى
فحص السائل المنوى

 

1: حجم السائل المنوى،  حيث يقوم المختبر بتسجيل حجم السائل بدقة شديدة، ويجب أن يكون الحجم أكبر من 2 ملليلتر، ويشير انخفاض حجم السائل المنوى إلى انخفاض كمية الحيوانات المنوية لتخصيب البويضة.

2:تركيز السائل المنوى، يحدد المختبر تركيز السائل المنوى لكل مليلتر ، ويعتبر المعدل الطبيعيى لتركيز السائل المنوى هو 15 مليون حيوان منوى.

3: يكشف الفصح حركة الحيوانات المنوية ، فيجب  أن تتحرك اكثر من 50 %  من الحيوانات المنوية بحركة طبيعية بعد ساعة من القذف.

4:الرقم الهيدروجينى، فيجب أن يتراوح مستوى الاس الهيدروجينى بين 7.2 و 7.8 لتحقيق نتيجة طبيعية .

5:المظهر الخارجي، يجب أن يكون المظهر أبيض إلى رمادى ، فيمكن أن يشير السائل المنوى الذى يحتوى على صبغة حمراء بنية إلى وجود دم، في حين أن الصبغة الصفراء يمكن أن تشير إلى وجود اليرقان.


فحص السائل المنوى

فحوصات السائل المنوى

الفحوصات

اطمن على نفسك

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