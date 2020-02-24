"ديلى ميل": تناول الوجبات السريعة يقلل عدد الحيوانات المنوية الجيدة بنسبة 25٪

كتب بيتر إبراهيم

أشارت دراسة إلى أن تدهور النظم الغذائية يمكن أن يكون السبب وراء تراجع أعداد الحيوانات المنوية لدى الرجال، حيث وجد باحثون أمريكيون أن الشباب الذين يتناولون نظامًا غذائيًا ممتلئًا بالأطعمة السريعة لديهم حيوانات منوية جيدة أقل بكثير من أولئك الذين يتناولون طعامًا صحيًا.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قام الفريق بتحليل نوعية الحيوانات المنوية لحوالي 3000 رجل دنماركي ، الذين أبلغوا أيضًا عن عاداتهم الغذائية المعتادة.

وكان عدد عشاق البيتزا والبطاطا المقلية والحلويات السكرية أقل بنسبة 25% من أولئك الذين تناولوا الكثير من الفاكهة والخضروات والأسماك.

وكان عدد الحيوانات المنوية لديهم - وهو مقياس للخصوبة - 122 مليون في المتوسط مقارنة مع 167 مليون من أولئك الذين تناولوا نظام غذائي صحي.

وأوضح الباحثون أن المخاوف من أن أنماط الحياة الحديثة تؤدي إلى "spermageddon" أى انحفاض جودة الحيوانات المنوية لدى الرجال.

وأشار الباحثون إلى أن جودة السائل المنوي انخفاضًا حادًا في الدول الغربية في العقود القليلة الماضية، وفي الوقت نفسه ، أصبحنا أكثر سمنة وأقل نشاطًا.

أراد الباحثون في كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد تي تشان ، في بوسطن ، أن يتعمقوا في النظرية القائلة بأن النظم الغذائية السيئة وراء انخفاض مستويات الحيوانات المنوية لدى الرجال.

في الدنمارك ، يُطلب من الرجال إجراء فحص بدني في سن 18 عامًا لتحديد اللياقة البدنية للجيش، وهذا ينطوي على توفير عينة السائل المنوي.

وقامت زميلة البحث "فيبي ناسان" وزملاؤها بتحليل عينات من 2290 رجلاً ، بمتوسط عمر 19 عامًا ، من 2017 إلى 2019.

وجمع الاستبيانات معلومات عن الوجبات الغذائية للمشاركين، وأبلغ الرجال عن عدد المرات التي تناولوا فيها الأطعمة من قائمة تضم 136 عنصرًا في الأشهر الثلاثة السابقة.

تم استخلاص أربع مجموعات غذائية ؛ النمط الغربي ، والنمط الحكيم ، الذي كان الأكثر صحة ، ونمط ساندويتش مفتوح ، نموذجي للشخص الدنماركي ، ونمط نباتي مثل انخفاض في اللحوم.

وإجمالاً ، كان إجمالي عدد الحيوانات المنوية المتوسط هو 140 مليون من الحيوانات المنوية لكل مل ، حيث أن حدود المعدل الطبيعي من 40 إلى 300 مليون ، وهو ما حددته منظمة الصحة العالمية.

كان أكثر الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة صحية هو 167 مليون من الحيوانات المنوية، يليهم أولئك الذين يتناولون في الغالب نباتيا بمعدل 151 مليون.

الرجال الذين يملأون الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة والسكر والملح ، مثل البيتزا والبطاطس المقلية والصودا ، يبلغ متوسط عدد الحيوانات المنوية لديهم 122 مليون، ولا يزال عدد الحيوانات المنوية لديهم ضمن الحدود "الخصبة" ، حيث أن أقل من 20 مليونًا يعتبر منخفضًا.

وأضاف الباحثون أن اتباع نظام غذائي غربي يؤدي إلى حد ما من انخفاض النشاط في منطقة ما تحت المهاد - وهي منطقة في الدماغ تلعب دورا حاسما في إطلاق الهرمونات - وبالتالي تؤثر على إنتاج الحيوانات المنوية.