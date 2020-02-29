ازاى تعالجى التهابات المبايض بطرق مختلفة

كتبت نهير عبد النبى

التهابات المبيض من أبرز المشاكل الصحية التي تتعرض لها السيدات وهى عبارة عن التهاب وألم شديد أسفل الحوض ويكون ذلك نتيجة وجود عدوى بكتيرية في الأعضاء التناسلية وتنتقل للرحم والمهبل أو قناة فالوب، ووفقا لما ذكره موقع timesofindia فإن هناك بعض الطرق الطبيعية التي تساعد في علاج التهاب المبايض وهى:

طرق طبيعية لعلاج التهاب المبيض

1: بذور الكتان، تعمل على موازنة كمية الاستروجين الموجودة في الجسم ، كما يساعد على طرد السموم من الجسم وعلاج التهاب المبايض والتكيسات، وذلك عن طريق تناول بذور الكتان المطحونة في كوب مياه دافئ وتناوله يوميا على معدة فارغة.

2:خل التفاح، من أفضل الطرق الطبيعية التي تساعد على علاج التهابات المبيض والتخلص من الألم الناتج عنها.

3:شاى البابونج يحتوى على نسبة عالية من الخصائص والعناصر التي تعمل على تخفيف الألم وعلاج الالتهاب الشديد، وذلك عن طريق تناول البابونج يوميا.

4:الزنجبيل، يعتبر من الأعشاب الطبيعية الغنية بالفيتامينات والخصائص والمواد المضادة للأكسدة التي تساعد على علاج الالتهاب، لذلك ينصح بتناوله مرتين أو ثلاثة في اليوم.

5:اللوز، يعتبر من المكسرات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لتعزيز صحة الجسم والتخلص من التهابات المبايض.

6:الثوم، يعتبر من اقوى العلاجات المضادة للفيروسات والعدوى والتي تحد من التخلص من الالتهاب والألم الشديد.

7:زيت جوز الهند، من أشهر أنواع الزيوت الطبيعية الغنية بالفيتامينات والخصائص التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وعلاج الالتهابات.