اليوم السابع
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السبت، 29 فبراير 2020 02:51 م
خالد صلاح
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ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بـ"كورونا" فى اسبانيا إلى 43 حالة

السبت، 29 فبراير 2020 02:44 م
ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بـ"كورونا" فى اسبانيا إلى 43 حالة سيدتان يرتديين الكمامة لحماية أنفسهن من الإصابة
أ ش أ

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ارتفعت عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد فى اسبانيا إلى 43 حالة، بعد تسجيل حالتين جديدتين بالبلاد، وذكرت إدارة الصحة فى إقليم كتالونيا الاسبانى - وفقا لشبكة (سى إن إن) الأمريكية - أن إحدى الحالتين الجديدتين لسيدة تبلغ 52 سنة فى مدينة "جيرونا" بشمال شرق البلاد، كانت قد سافرت مؤخرا إلى إيطاليا، والحالة الأخرى لرجل فى بلدة "سانت كوجات ديل فاليس" بمدينة "برشلونة" وكان قد خالط مصابين بالفيروس.
 
وأشارت، إلى أنه تم فرض الحجر الصحى على 41 شخصا، فيما تعافى شخصان من الفيروس الوبائي.
 
و كانت وزارة الصحة الإسبانية، قد أعلنت فى وقت سابق عن إصابة صحفى بفيروس كورونا بعدما سافر إلى مدينة ميلانو مع فريق فالنسيا لتغطية مباراة اتالانتا، والتى انتهت لصالح الأخير 4-1 فى ذهاب دور الـ16 لبطولة دورى أبطال أوروبا والتى أقيمت الأسبوع الماضى فى ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو فى إقليم لومبارديا الذى يعانى من انتشار الفيروس بشكل كبير.
 
وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أن وزارة الصحة نشرت بيانا أكدت فيه إصابة صحفى عمره 44 عامًا ضمن البعثة التى سافرت إلى إيطاليا لتغطية مباراة أتالانتا وفالنسيا حيث خضع لاختبار فيروس كورونا وجاءت النتيجة إيجابية، وسيتم إعادة الاختبار بإرسال العينات إلى مدريد للتأكيد بشكل نهائي.
 
وكشفت تقارير صحفية إيطالية أن 4 مشجعين من جماهير نادى فالنسيا الإسبانى ظهرت عليهم علامات الإصابة بفيروس كورونا بعد حضور مباراة اتالانتا فى دورى أبطال أوروبا.
 

اسبانيا

كورونا

فيروس كورونا

الصحه الاسبانيه

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