اليوم السابع
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إغلاق فندقين فى أبوظبى بسبب كورونا

السبت، 29 فبراير 2020 07:00 ص
إغلاق فندقين فى أبوظبى بسبب كورونا كورونا ارشيفية
رويترز

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أغلق فندقان فاخران في أبوظبي امس الجمعة لعزل النزلاء منهم عدد من راكبي الدراجات المحترفين بعد الاشتباه في مخالطتهم لمتسابقين إيطاليين تأكدت إصابتهما بفيروس كورونا.
 
وألغيت المرحلتان الأخيرتان من طواف الإمارات للدراجات، والذي كان يشارك فيه 140 شخصا منهم بعض أبرز المتسابقين في العالم.
 
وقال فندق دبليو أبوظبي وفندق كراون بلازا أبوظبي، وكلاهما في جزيرة ياس، إنه تم إغلاق الفندقين مع إجراء السلطات فحصا على جميع النزلاء في ظل مخاوف من احتمال اختلاطهم بالإيطاليين.
 
وقال متحدث باسم فندق دبليو "هذا يعني أنه لا يمكن لأحد مغادرة الفندق أو دخوله حتى يعد آمنا لفعل ذلك".
 
وقالت وكالة أنباء الإمارات نقلا عن دائرة الصحة في أبوظبي عاصمة الإمارات إن أشخاصا آخرين من المخالطين للإيطاليين في جزيرة ياس تم عزلهم في منازلهم.
 
وذكرت الوكالة أن دائرة الصحة قالت إن 167 شخصا تم عزلهم على الجزيرة جاءت نتيجة اختباراتهم سلبية ولا تزال هناك بعض النتائج ستظهر في الساعات القليلة المقبلة.
 
وفي مساء امس ، لجأ متسابقون، بمن فيهم كريس فروم الفائز بسباق فرنسا للدراجات أربع مرات، إلى تويتر ليقولوا إنهم محتجزون في غرفهم بالفندق.
 
وكتب فروم قائلا "نحن جميعا في انتظار الفحوص وسوف نبقى في الفندق حتى إشعار آخر".
 
وأعلنت السلطات الإماراتية التأكد من إصابة الإيطاليين بالفيروس يوم الخميس.
 
لكن الاتحاد الدولي للدراجات قال إن حالتي الإصابة لعضوين من إحدى الفرق المشاركة مشتبه بهما فقط.
 
ولم يتضح على الفور أي من الفندقين كان المتسابقان الإيطاليان يقيمان فيه.

كورونا

ابو ظبى

دراجات

سباق

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