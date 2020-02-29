إصابة 4 أطفال فى حضانة ألمانية بفيروس كورونا

كتب أحمد علوى

أعلنت متحدثة باسم المدينة الغربية هاينسبرج اليوم السبت أن أربعة أطفال من حضانة بمدرسة فى هاينزبرج (ألمانيا) مصابون بفيروس كورونا الجديد، وأكدت أن حالة هؤلاء الأطفال، الذين لم يتم تحديد عمرهم، لا تسبب القلق فى هذه المرحلة، حيث تظهر فقط لديهم "أعراض البرد".

ووفقًا لبيان المتحدثة الألمانية ذاتها، فإن الأطفال يحضرون إلى حضانة تعمل بها امرأة، لديها الفيروس وتم عدوتها من قبل زوجها وهى أول حالة تم اكتشافها فى هذه المنطقة المكتظة بالسكان فى ألمانيا.

مع اكتشاف حوالى ستين حالة فى الأيام الأخيرة، أصبحت هذه المدينة فى شمال الراين - وستفاليا فى غضون أيام قليلة المصدر الرئيسى لفيروس كورونا الجديد فى ألمانيا، ففى هذه المدينة القريبة من الحدود مع هولندا، يجب أن يبقى ألف شخص فى منازلهم بينما تبقى المدارس ودور الحضانة مغلقة حتى يوم الاثنين المقبل، وكذلك الإدارات، وتم اتخاذ الإجراء اللازم بعد مشاركة أول زوجين يحملان الفيروس فى نهاية الأسبوع الماضى فى الكرنفال، وهو حدث سنوى يحظى بشعبية كبيرة.

كما تم الإعلان عن أول حالة يوم السبت فى العاصمة الألمانية الغربية السابقة بون، وتم الإعلان عن إلغاء "معرض برلين للسياحة"(ITB)، وهو أكبر حدث فى هذه الصناعة كان من المقرر عقده فى من 4 إلى 8 مارس، وكذلك "عرض نجوم دليل ميشلان لألمانيا"، الذى كان من المقرر عقده يوم الثلاثاء فى هامبورج.

يذكر أن متحدثة باسم وزارة الصحة الألمانية، كانت قد أعلنت امس أن هناك نحو 60 حالة كورونا مؤكدة فى البلاد، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن هناك 4351 إصابة بفيروس كورونا و67 وفاة خارج الصين فى 49 بلدا، وارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 83 ألفا والوفيات إلى 2858.

وفى نفس السياق أفادت فضائية العربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن سويسرا قررت حظر التجمعات التى تتجاوز 1000 شخص إلى منتصف شهر مارس تحسبا لكورونا.