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إحالة قضية رئيس "سينا كولا" لتهربه من دفع 383 مليونا للضرائب للجنة بالعدل

السبت، 29 فبراير 2020 02:00 م
إحالة قضية رئيس "سينا كولا" لتهربه من دفع 383 مليونا للضرائب للجنة بالعدل محمكة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قررت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، إحالة قضية رئيس مجلس إدارة "سينا كولا"، بتهمة التهرب من دفع 383 مليون جنيه للضرائب العامة على المبيعات فى القضية رقم 2 لسنة 2020 جنح مستأنف تهرب ضريبى، للجنة خماسية من وزارة العدل لإعداد تقرير عنها، وحددت جلسة 16 مايو المقبل لتقديم التقرير.

 

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد بهى الدين، وعضوية المستشارين أدهم البطريق، وأحمد القزاز وكريم عثمان الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية محمد صبحي.

 

وأوضحت القضية، أنه فى غضون الفترة ما بين شهر يناير 2011 حتى شهر ديسمبر 2015، قام المتهم "م .م .ص"، رئيس مجلس إدارة شركة "سينا كولا"، بخصم ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لإحكام وحدود الخصم تلك الفترة، بصفته مسجلا وخاضعًا لأحكام الضريبة العامة على المبيعات، تهرب من أداء ضريبة المبيعات المقررة قانونا فى 23 ديسمبر 2019.

 

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد جميل قد قضت بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفالة عشرة ملايين جنيه، وتغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه، وإلزامه بإداء مبلغ 383634158،20 جنيها (ثلاثمائة وثلاثة ثمانون مليون جنيه، وستمائة وأربعة وثلاثون ألف، ومائة وثمانى وخمسون جنيها وعشرون قرشا)، مقدار قيمة الضريبة المستحقة وإلزامه بأداء مبلغ الضريبة الإضافية والمصروفات.

 


سينا كولا

رئيس سينا كولا

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