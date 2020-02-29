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إجراء قرعة علنية لتوزيع الوحدات السكنية الخاصة بالحالات الأولى بالرعاية فى الخارجة.. غدا

السبت، 29 فبراير 2020 01:38 م
إجراء قرعة علنية لتوزيع الوحدات السكنية الخاصة بالحالات الأولى بالرعاية فى الخارجة.. غدا وحدات سكنية - أرشيفية
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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أعلن محافظ الوادى الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم السبت، عن إجراء قرعة علانية غدًا الأحد، على الوحدات السكنية الأولى بالرعاية بمركز الخارجة، وذلك لاختيار المستحقين ومد فترة 15 يومًا بعد إجراء القرعة لتلقى التظلمات وفحصها قبل التسليم.

وأكد الزملوط، تكليف مجلس مدينة الخارجة بحصر الحالات التى تسكن فى وحدات غرفة وصالة وعرض مقترح للتوسع أو منحهم وحدات بديلة، ورفع مستوى النظافة، وتركيب كشافات لتكثيف الإنارة بالحي.

وأضاف المحافظ أنه تقرر تشكيل لجنة من الإسكان ومجلس المدينة لعمل مقايسة لحل مشكلة رشح العمارة رقم 12 ومثلها من العمارات بحى 25 يناير بمدينة الخارجة، وإعداد مقايسة أيضًا لتحديد تكلفة توصيل المرافق للمنطقة الحرفية الجديدة، وذلك لتركيب التوصيلات الرئيسية ويتحمل المستفيدين تركيب التوصيلات الفرعية.

كما وافق على إقامة دار مناسبات لسكان حى 25 يناير غرب مدينة الخارجة، بشرط مساهمة الأهالى بدفع 50% من الإنشاءات.

وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، عقد لقاءا جماهيريا مع المواطنين بمسجد المعز بحى ٢٥ يناير بمدينه الخارجه، وذلك للتعرف على أهم المشكلات والعمل على سرعه حلها، حيث وجه بسرعه وضع بردورات بمنتصف الطريق المار أمام الحى الذى تم توسعته وإزدواجه وعمل فتحه للدوران وذلك لمنع مرور السيارات فى الاتجاه المعاكس حفاظا على أرواح المواطنين.

كما وجه الزملوط بإبراز دور المسجد فى المشاركة المجتمعية بجمع مساهمات رمزيه من المواطنين من خلال لجنه تخصص لهذا الغرض، مؤكدا بأن المحافظه ستساهم بمبلغ مماثل الذى تجمعه اللجنه، وذلك لمساعدة أهالى الحى المحتاجين وخاصه الغارمين والغارمات

وكلف الزملوط مجلس المدينه بحصر الحالات التى تسكن فى وحدات غرفه وصاله وعرض مقترح للتوسع او منحهم وحدات بديله، ورفع مستوى النظافه، وتركيب كشافات لتكثيف الاناره بالحي

وتم تشكيل لجنه من الإسكان ومجلس المدينه لعمل مقايسه لحل مشكله رشح العماره رقم ١٢ وغيرها من العمارات وإعداد مقايسه أيضا لتحديد تكلفه توصيل المرافق للمنطقه الحرفيه الجديده وذلك لتركيب التوصيلات الرئيسيه ويتحمل المستفيدين تركيب التوصيلات الفرعية.

 

 


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