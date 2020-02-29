أغنى 500 فى العالم يخسرون 444 مليار دولار فى أسبوع بسبب كورونا

كتبت ريهام عبد الله

أثر الانتشار الكبير لفيروس كورونا، بصورة سلبية على اقتصادات دول العالم على اختلافها، وهو ما ترك بالطبع تأثيرا سلبيا على ثروت الأغنياء وأصحاب المليارات، من المستثمرين حول دول العالم.

وكشف تقرير لموقع قناة الحرة الأمريكية، أن ثروات 500 أغنى رجل في العالم، هوت الأسبوع الماضى فقط، بمقدار 444 مليار دولار أمريكى، مع استمرار تفشى فيروس كورونا القاتل، بحسب مخاوف كبيرة أثرت على سوق المال، بحسب بلومبرج.

وفى سياق آخر، قالت أذربيجان، اليوم السبت، إنها أغلقت حدودها مع إيران لمدة أسبوعين لمنع تفشى فيروس كورونا بعد ارتفاع عدد الوفيات فى إيران إلى 43، وهو أعلى عدد خارج الصين، وتعد إيران بؤرة لتفشى الفيروس فى الشرق الأوسط حيث أعلنت عدة دول فى المنطقة حالات إصابة مصدرها إيران.

وقالت حكومة أذربيجان، فى بيان، إن مواطنين اثنين أودعا فى الحجر الصحى بعد التأكد من إصابتهما بفيروس كورونا، مضيفة أنهما قدما من إيران.

وأوضحت، أنها اتخذت قرار إغلاق الحدود "فى ضوء توصيات منظمة الصحة العالمية وتجارب دول أخرى متعلقة بخطر انتشار فيروس كورونا".

وأضاف البيان، أن الحكومة ستبدأ عملية لإعادة مواطنيها من إيران وترحيل المواطنين الإيرانيين المقيمين فى أذربيجان.

وسجلت أذربيجان، أول حالة إصابة بالفيروس فى 28 فبراير، ويبلغ عدد المصابين هناك حاليا ثلاثة.