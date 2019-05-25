علاج نقص الكالسيوم فى الجسم بالتغيرات الغذائية

كتبت إيناس البنا

الكالسيوم هو المعدن الأكثر وفرة الموجود في جسم الإنسان ويؤدي عدة وظائف مهمة في وقت واحد، تم العثور على أكثر من 99 ٪ من الكالسيوم في الجسم في أسناننا وعظامنا، وتوجد نسبة 1٪ المتبقية في الدم والعضلات والسوائل داخل خلايانا.

إذا كان هناك شيء واحد في جسم الإنسان يستخدمه كل الأنسجة والأعضاء تقريبًا يمكن أن يكون الكالسيوم، ولكن لسوء الحظ ، إذا كنت أحد أولئك الذين يتجنبون فكرة منتجات الألبان ، فكر مرة أخرى، فقد تعرض نفسك لخطر أكبر من نقص الكالسيوم.



نقص الكالسيوم

لماذا الكالسيوم مهم؟



بصفته أفضل معدن كبير في العظام ، يلعب الكالسيوم دورًا مهمًا في بناء عظام قوية، فوفقا لتقرير موقع " stylecraze" فهو ليس مكونًا أساسيًا للهيكل العظمي فحسب، بل يتم توزيعه أيضًا على نطاق واسع في الأنسجة الرخوة.

الحصة اليومية والامتصاص المناسب للكالسيوم ضروري للحفاظ على الصحة بشكل عام ، حيث يعتمد امتصاص الكالسيوم على احتياجات الجسم من الكالسيوم والأكل الذي يتم تناوله وكمية الكالسيوم في الأطعمة التي يتم تناولها.

يمكنك الحصول على ما يكفي من الكالسيوم عن طريق تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل الحليب ومنتجات الألبان الأخرى والخضروات الورقية الخضراء والمأكولات البحرية والمكسرات والفاصوليا المجففة.



علاج نقص الكالسيوم

ما هو نقص الكالسيوم



نقص الكالسيوم هو حالة ناتجة عن عدم كفاية الكالسيوم في الجسم، وغالبًا ما يحدث ذلك بسبب استهلاك مستويات غير كافية من الكالسيوم في النظام الغذائي على مدار فترة زمنية طويلة، يمكن أن يسبب نقص فيتامين (د) والفوسفور والمغنيسيوم وكلها تساعد في امتصاص الكالسيوم ، نقص الكالسيوم في الغذاء.





علاج نقص الكالسيوم



1. التغييرات الغذائية:



يمكن علاج المراحل الأولية لنقص الكالسيوم بزيادة تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم، كما يجب أن تستهلك أيضًا الأطعمة الغنية بفيتامين (د) لتعزيز امتصاص الكالسيوم فى الجسم ومع ذلك ، يمكن أن تكون الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين (د) والكالسيوم غنية بالدهون المشبعة والدهون غير المشبعة. يُنصح باختيار خيارات قليلة الدسم وخالية من الدهون لتقليل المخاطر الأخرى مثل ارتفاع الكولسترول في الدم وأمراض القلب. توضح القائمة الواردة أدناه المصادر الغذائية للكالسيوم.



الاطعمة التى تحتوى على الكالسيوم

2. تناول مكملات الكالسيوم:



إذا لم تتمكن من الحصول على ما يكفي من الكالسيوم من النظام الغذائي ، فقد يقترح عليك الطبيب تناول مكملات الكالسيوم. تتوفر هذه المكملات في أشكال سائلة وأقراص وقابلة للمضغ، ويتم استخدامها لعلاج الحالات التي يمكن أن تسبب نقص كلس الدم. ومع ذلك ، يجب أن تؤخذ فقط تحت إشراف الطبيب المعالج لأن الجرعة الزائدة يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة.

3. الحقن:



إذا لم تؤد تغييرات النظام الغذائي والمكملات الغذائية إلى النتائج المرجوة ، فقد ينظم طبيبك مستويات الكالسيوم عن طريق إعطائك حقن الكالسيوم بشكل منتظم.