أضرار التدخين خلال فترة الحمل

كتبت إيناس البنا

التدخين والحمل لا يختلطان أبد، فالتدخين أثناء الحمل يعرضك أنت وطفلك الذي لم يولد بعد للخطر، حيث تحتوي السجائر على مواد كيميائية خطيرة ، بما في ذلك النيكوتين وأول أكسيد الكربون والقطران، مما يزيد بشكل كبير من خطر مضاعفات الحمل، والتي قد تكون قاتلة بالنسبة للأم أو الطفل.

مخاطر التدخين أثناء الحمل



يجب أن يكون الإقلاع عن التدخين من الأولويات، لان التدخين يمكن أن يمنعك من الحمل في المقام الأول، خاصة خلال الأشهر الثلاثة الأولى، حيث يؤثر التدخين على صحة طفلك الذي لم يولد بعد، وفقًا للجمعية الأمريكية للطب التناسلي.

1- الإجهاض



الفقدان غير المتوقع للحمل هو حدث مأساوي في أي مرحلة، حيث تحدث حالات الإجهاض عادة في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، وفي حالات نادرة ، يمكن أن تحدث بعد 20 أسبوعًا من الحمل، وهذا ما يسمى الإملاص.

وفقًا لمصدر موثوق لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة ، فإن التدخين يزيد من احتمال حدوث الإجهاض المبكر والإملاص، بسبب المواد الكيميائية الخطرة.

يمكن أن تؤدي المضاعفات الأخرى الناتجة عن التدخين إلى حدوث مشاكل في المشيمة أو بطء نمو الجنين. يمكن أن تتسبب هذه المشكلات أيضًا في حدوث الإجهاض أو الإملاص.

2- الحمل خارج الرحم



وفقا لدراسة نشرت في مجلة PLoS One ، يمكن أن يسبب النيكوتين تقلصات في قناة فالوب، هذه الانقباضات يمكن أن تمنع الجنين من المرور في قناة الولادة الطبيعية، إحدى النتائج المحتملة لذلك هي الحمل خارج الرحم. يحدث هذا عندما تزرع بويضة مخصبة خارج الرحم ، إما في قناة فالوب أو في البطن، وفي هذه الحالة ، يجب إزالة الجنين لتجنب المضاعفات التي تهدد الحياة للأم.

3- الانقطاع المشيمي



المشيمة هي بنية "شريان الحياة" التي تتشكل أثناء الحمل لتزويد الجنين بالمواد المغذية والأكسجين، والتدخين هو أحد عوامل الخطر الرئيسية للعديد من المضاعفات المرتبطة بالمشيمة، وواحدة من هذه المشاكل هي انفصال المشيمة عن الجنين، في هذه الحالة تنفصل فيها المشيمة عن الرحم قبل الولادة.

4- المشيمة المنزاحة



أثناء الحمل، تنمو المشيمة عادة نحو قمة الرحم، وهذا يترك عنق الرحم مفتوحا للولادة الطبيعية، وبسبب التدخين قد تبقى المشيمة في الجزء السفلي من الرحم ، وتغطي عنق الرحم جزئيًا أو كليًا، وهو ما قد يسبب نزيف مفرط وتحرم الجنين من العناصر الغذائية والأكسجين الحيوية.

5- الولادة المبكرة



التدخين أثناء الحمل يمكن أن يسبب الولادة المبكرة، وهو ما يعرض الطفل لمخاطر صحية المرتبطة بالولادة قبل الأوان التي يمكن أن تشمل:

ضعف البصر والسمع

الإعاقة العقلية

مشاكل التعلم والسلوكية

المضاعفات التي يمكن أن تؤدي إلى الموت

انخفاض الوزن عند الولادة

تأخير النمو

الشلل الدماغي

أمراض السمع أو الرؤية

في الحالات القصوى ، يمكن أن يؤدي انخفاض الوزن عند الولادة إلى وفاة الوليد.

6- العيوب الخلقية



التدخين أثناء الحمل يزيد من خطر ولادة طفلك بعيوب خلقية، وأكثر أنواع المشاكل شيوعًا هي عيوب القلب الخلقية ومشاكل في بنية القلب، وتشمل المشاكل الصحية الأخرى التي تم ربطها بالتدخين أثناء الحمل الشفة المشقوقة والحنك المشقوق.