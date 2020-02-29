اليوم السابع
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السبت، 29 فبراير 2020 02:28 م
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أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 29-2-2020 وعيار 24 بـ191.36 ريال سعودى

السبت، 29 فبراير 2020 02:14 م
أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 29-2-2020 وعيار 24 بـ191.36 ريال سعودى ذهب
كتبت ــ ريهام الباشا

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شهدت أسعار الذهب السعودى اليوم السبت 29-2-2020، ارتفاعا طفيفا، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 191.36 ريال سعودى، مقابل سعره أمس 190.93 ريال سعودى.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:
 

سعر الذهب عيار 24
 

بنحو  191.36 ريال  بما يعادل  51.01 $

 

سعر الذهب عيار 22  
 

بنحو  175.42 ريال  بما يعادل  46.76 $

 

سعر الذهب عيار 21   
 

بنحو 45. 167 ريال  بما يعادل  44.64 $

 

سعر الذهب عيار 18   
 

بنحو  143.52 ريال  بما يعادل  38.26 $

 

سعر الذهب عيار 14   
 

بنحو  111.63 ريال  بما يعادل  29.76 $ 

 

سعر الذهب عيار 12  
 

بنحو  95.68 ريال   بما يعادل  25.51 $

 

سعر أوقية الذهب
 

بنحو  5,951  ريال   بما يعادل  1,587 $

 

سعر جنيه الذهب  
 

بنحو 1,340 ريال   بما يعادل   357.10 $

 

سعر كيلو الذهب    
 

بنحو 191,363 ريال  بما يعادل 51,013 $

 

وهنا نجد أن أسعار الذهب فى أعلى مستوياتها في شهر ونصف الشهر، إذ تلقى المعدن الأصفر الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين.

ومما يُضاف إلى المخاوف أن انكمش اقتصاد كندا على خلاف المتوقع بنسبة 0.1 % في أكتوبر، مسجلا أول انخفاض شهري منذ فبراير، لأسباب من بينها إضراب بقطاع السيارات الأمريكي مما أثر سلبا على التصنيع، وهو ما انعكس على أسعار الذهب.

ويُعتبر الذهب بديلا استثماريا في أوقات الضبابية السياسية والمالية، وعلى جبهة التجارة، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأن اتفاق المرحلة واحد بين أكبر اقتصادين في العالم.


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عيار 18

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