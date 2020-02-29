أخبار مصر اليوم.. رئيس الوزراء يعلن خلو مصر من فيروس كورونا

نشر "اليوم السابع" على مدار الساعات القليلة الماضية، مزيدا من الأخبار المهمة، بينها، تغطية كاملة لاستعدادات مباراة الأهلي وصنداونز، ببطولة أفريقيا، وتصريح رئيس الوزراء عن خلو مصر من فيروس كورونا، وتصريح أمريكا بضرورة دعم ملء سد النهضة دون اتفاق مع مصر والسودان، فضلا عن مزيد من التقارير والتغطيات الفنية والاقتصادية المنوعة

رئيس الوزراء يتفقد الحجر الصحى بمطار الغردقة.. ويؤكد: مصر خالية من الكورونا

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فور وصوله مطار الغردقة الدولى، الحجر الصحى بالمطار، للتأكد من إجراءات الفحص الطبى على القادمين من الدول المختلفة، وبرفقته وزير السياحة والآثار، ووزير قطاع الأعمال العام، حيث أكد رئيس الوزراء، أن مصر خالية من فيروس الكورونا، لافتا إلى أن هناك شائعات كثيرة يتم تداولها حول تلك الأمر، مؤكدا على أنه بالأمس تم الاشتباه فى حالتين قادمتين من إحدى الدول الأوروبية، حيث تبين أن حالتهما سلبية.

أمريكا تعلن ضرورة عدم بدء ملء سد النهضة بدون اتفاق مع مصر والسودان

أكدت وزارة الخزانة الأمريكية، فى بيان صادر اليوم، على أهمية عدم البدء فى ملء سد النهضة بدون إبرام اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان.

وأعربت الوزارة عن التقدير لاستعداد مصر للتوقيع النهائي على الاتفاقية، وكذلك توقيع مصر عليها بالأحرف الاولي فى نهاية اجتماع واشنطن اليوم.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة قامت بتسهيل إعداد اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي بناءً على الأحكام التي اقترحتها الفرق القانونية والتقنية في مصر وإثيوبيا والسودان وبمساهمة فنية من البنك الدولي.

يوتيوب يختبر طريقة تسمح لمنتجى المحتوى بالتعامل مع المعلنين مباشرة

يختبريوتيوب السماح لمنتجى المحتوى ببيع الإعلانات مباشرةً إلى العلامات التجارية بدلاً من استخدام المنصة كوسيط، حيث يجرب تنسيقًا جديدًا لبيع الإعلانات، ولكن برنامجه محدود جدًا في الوقت الحالي، لكنه سيسمح لمنتجى المحتوى فقط ببيع الإعلانات إلى العلامات التجارية التي تربطهم بها علاقات سابقة، ولعل مفهوم السماح لهم بمتى ولمن يبيعون الإعلانات يمثل تحولا جوهريا في كيفية عمل المنصة تقليديا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيسمح يوتيوب لمنتجي المحتوى بصياغة استراتيجية إعلانات خاصة بهم لقنواتهم عن طريق تنسيق شركائهم، بينما كانوا من قبل يعتمدون اختيارات يوتيوب للإعلانات التي يتم عرضها على مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

محمد صلاح على بعد هدف من تصدر قائمة هدافى ليفربول الأجانب بالدورى الإنجليزى

يبحث النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، عن الانفراد بصدارة قائمة أفضل الهدافين الأجانب للريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، عندما يقود فريقه أمام واتفورد، بالمباراة المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء اليوم بملعب "فيكارج رود"، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر المسابقة.

وعادل محمد صلاح، السجل التهديفي للنجم الأوروجويانى لويس سواريز مع ليفربول فى الدورى الإنجليزى بعدما سجل هدفا ضد وست هام بالمباراة التي انتهت بنتيجة 3-2، خلال على ملعب "أنفيلد"، في ختام مباريات الجولة 27 من المسابقة.

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى وصن داونز بدوري الأبطال الليلة

تتجه أنظار ملايين من جمهور الكرة المصرية بصفة عامة والأهلاوية على وجه الخصوص نحو استاد القاهرة الليلة، لمتابعة مباراة فريق الأهلى مع صن داونز فى بطولة أفريقيا، ونرصد فى التقرير التالى عدة تساؤلات خاصة بالمباراة:

س: ماذا عن ملعب وموعد مباراة الأهلى وصن داونز؟

ج: يلتقى الأهلى مع صن داونز مساء اليوم السبت 29 / 2 / 2020، وبالتحديد فى السادسة مساءً على استاد القاهرة الدولي ، فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

تشامبيون هولدينج الأمريكية تخسر دعوى التحكيم ضد مصر بـ500 مليون دولار

تمكنت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، من إنقاذ الخزانة العامة من تحمل مبلغ يزيد عن 500 مليون دولار أمريكى، فى الدعوى التحكيمية رقم 2 لسنة 2016 ICSID Case No. ARB، المقامة من شركة تشامبيون هولدينج الأمريكية والدكتور محمود وهبة وآخرين ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولى بواشنطن "الإكسيد".

وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المتحدث باسمها هذا الانتصار رقم من 11 التى تحققه الهيئة لصالح الدولة المصرية فى قضايا المنازعات الخارجية والتحكيم الدولى خلال السبعة أعوام الأخيرة، ويعتبر تحقيق نصر غالى على شركة تشامبيون هولدينج الأمريكية والذى جنب الخزانة العامة من تحمل مبلغ يزيد مقداره عن خمسمائة مليون دولار أمريكى ما يعادل 7 مليارات و800 مليون جنيه مصرى تمثل قيمة الأضرار التى يزعم المحتكمون تكبدها فى هذا النزاع.

رسميا.. الترجي التونسى يتظلم فى الكاف على قرار طرد بن رمضان أمام الزمالك

قدم نادى الترجى التونسي تظلما رسميا لدى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" ضد طرد بن رمضان لاعب الفريق فى مباراة الزمالك بربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، وبرر نادى الترجى تظلمه بأن بن رمضان كان بعيداً عن الحكم المغربى رضوان جيد ولم يكن يستحق الطرد، ومن المنتظر أن تناقش لجنة الانضباط فى الكاف تظلم الترجى لحسم موقف اللاعب سواء بإيقافه المباراة المقبلة أو رفع الطرد عنه.

وسقط الترجى التونسى أمام الزمالك مساء أمس، الجمعة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى ذهاب دور ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولى.

وقالت تقارير صحفية، إن الترجى يسعى لرفع العقوبة على محمد على بن رمضان لأنه لم يرتكب المخالفة التى استند إليها الحكم فى قرار الطرد، مضيفة أن مدافع الترجى شمس الدين الذوادى هو من جذب الحكم من قميصه لكنه لم يعاقب.

اتحاد الكرة يسلم لجنة الاستئناف "سيديهات" السوبر قبل نظر تظلم كهربا

سلّم مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة سيديهات مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك للجنة الاستئناف، برئاسة عادل الشوربجى، قبل نظر التظلم المقدم من النادى الأهلى ضد عقوبة إيقاف محمود كهربا لنهاية الموسم.

وأحال مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تظلم النادى الأهلى ضد قرار لجنة الانضباط بإيقاف محمود كهربا، لاعب الفريق الأحمر، إلى لجنة الاستئناف برئاسة المستشار عادل الشوربجى، بينما أحالوا التظلم على باقى القرارات مثل عقوبة ياسر إبراهيم وأجاى إلى لجنة الانضباط.

وجاء قرار اتحاد الكرة بإحالة تظلم الأهلى على عقوبة كهربا إلى لجنة الاستئناف بسبب أن لجنة الانضباط لا تقبل أى تظلم على لاعب تم إيقافه أكثر من 8 مباريات، بينما تم إيقاف كهربا لنهاية الموسم، لذا تمت إحالته للجنة الاستئناف.

تعرف على آخر تطورات برنامج علاج رمضان صبحى فى الأهلي

يُشرف الدكتور محمد وفائى، أخصائى العلاج الطبيعى بالجهاز الفنى للأهلى، على برنامج خاص يخضع له رمضان صبحي لاعب الفريق خلال الفترة الحالية، لتجهيزه للارتباطات المقبلة، محلياً وأفريقياً، ويتدرب اللاعب برفقة أخصائى العلاج الطبيعى منذ أيام وواصل هذا البرنامج صباح اليوم، السبت، على ملعب التتش بعدما خرج من حسابات الجهاز الفنى لمباراة صن داونز الجنوب أفريقى المقرر لها السادسة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وارتفعت أسهم رمضان صبحى فى السفر مع الفريق إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز يوم 7 مارس المقبل، فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وفقاً للمناقشة التى تمت خلال الساعات الماضية بين فايلر وبين الجهاز الطبى حول إصابة اللاعب والتى تم خلالها الاتفاق على أن رمضان سيغيب عن مباراة الذهاب اليوم السبت، بإستاد القاهرة.

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أرقام تكشف سر صعوبة مباراة الأهلي وصن داونز على العملاقين

يخوض النادى الأهلى مباراة صعبة ضد صن داونز بطل جنوب أفريقيا فى السادسة مساء اليوم باستاد القاهرة، ضمن مباريات ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، ويسعى الشياطين الحمر لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة الأسبوع المقبل فى جنوب أفريقيا.

ويدخل كلا الفريقين مباراة اليوم بأرقام مميزة تؤكد أن اللقاء سيكون صعبًا على كليهما فى أول مواجهة بين الأهلى وصن داونز منذ إقصاء الشياطين الحمر على يد بطل جنوب أفريقيا بمجموع 5-1 فى ربع نهائى الموسم الماضي، وأكد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لصن داونز، أنه من المستحيل تكرار انتصار العام الماضى التاريخى، مؤكداً أن صاحب الملعب فريق كبير وما حدث نتيجة لن تتكرر مرة أخرى فى التاريخ.

مجلس الأمن يدرج تنظمين لداعش بأفريقيا والصحراء الكبرى على قوائم الإرهاب

أدرجت لجنة الجزاءات بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اسم كيانين على قائمة الكيانات الإرهابية الدولية وما يترتب على ذلك من آثار، لانتمائهما لتنظيمى "القاعدة" و"داعش".

وعممت لجنة الجزاءات بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارها الصادر فى 23 فبراير الجارى، على جميع الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومن بينهم مصر.

وتضمن الإخطار قيام لجنة الجزاءات المنشاة عملا بقرار مجلس الأمن أرقام 1267 لسنة 1999، و1989 لسنة 2011، و2253 لسنة 2015، والقرارات اللاحقة لها بشأن تظيمى داعش والقاعدة، بإضافة كيانين إلى أسماء الأشخاص والكيانات المدرجة بقائمة الإهارب وهما تنظم الدولة الإسلامية بمقاطعة غرب أفريقيا، والذى تشكل في مارس 2015 من قبل أبو بكر شكاو، بعد ان انشق عن جماعة بوكو حرام الإرهابية فى نيجيريا، وتنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى والذى تشكل في مايو 2015 من قبل عدنان أبو وليد الصحراوي، بعد أن انشق عن تنظيم المرابطون فى في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، ويرتبط الكيانين المدرجين على قائمة الإرهاب لتنظيم داعش الإرهابى.

رئيس الوزراء يُتابع إجراءات الحجر الصحى للسائحين بمطار الغردقة.. ويؤكد: مصر من أوائل الدول على مستوى العالم فى اتخاذ إجراءات احترازية لكورونا.. وردا على الصحة الفرنسية: حددنا مقر إقامة الفوج لفحص المتعاملين معه

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على متابعة الإجراءات الصحية التي يتم اتباعها مع السائحين القادمين إلى مطار الغردقة للكشف عن فيروس كورونا، وذلك فور وصوله للمدينة وقبل بدء جولة تفقدية لعدد من المشروعات بها، التي يرافقه خلالها الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمحافظ اللواء عمرو حنفي، وعدد من قيادات المحافظة.

وخلال تواجده بمطار الغردقة، تابع رئيس الوزراء إجراءات الحجر الصحي التي تمت مع السائحين القادمين إلى المدينة على متن إحدى الطائرات، واطمأن رئيس الوزراء على توافر جميع الأجهزة الطبية اللازمة للفحص بمطار الغردقة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في حالة ظهور أعراض ارتفاع درجة الحرارة، أو ضيق التنفس، أو سُعال على أحد القادمين.