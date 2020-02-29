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أبو الغيط يزور الجزائر للتحضير للقمة العربية المقبلة

السبت، 29 فبراير 2020 04:13 م
أبو الغيط يزور الجزائر للتحضير للقمة العربية المقبلة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
كتب مصطفى عنبر

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يزور أحمد أبو الغيط ، الأمين العام لجامعة الدول العربية ، الجزائر اليوم السبت، في إطار الإعداد للقمة العربية الحادية والثلاثين المقبلة المنتظر عقدها في الجزائر.

وصرح السفير حسام زكي ، الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، أنه من المقرر ان تشهد الزيارة - وهي الاولي التي يقوم بها أبوالغيط إلي الجزائر منذ توليه مهام منصبه - لقاء مع عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية ، وجلسة محادثات مع صبري بوقدوم وزير الخارجية.

وأوضح السفر "زكى" أن المحادثات ستتركز حول عدد من الملفات الاقليمية الهامة في المنطقة العربية وفي مقدمتها الأزمتين في ليبيا وسوريا وآخر تطورات القضية الفلسطينية، كما ستتطرق الي موعد القمة المقبلة، بالاضافة الي عدد من الموضوعات المطروحة علي جدول أعمال المجلس الوزاري المقبل للجامعة العربية في ٤ مارس .

 

 


ابو الغيط

الجزائر

الجامعة العربية

القمة العربية

حساك زكى

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