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أبو الغيط: اتفقت مع الرئيس الجزائرى على عقد القمة العربية قبل 30 يونيو

السبت، 29 فبراير 2020 09:17 م
أبو الغيط: اتفقت مع الرئيس الجزائرى على عقد القمة العربية قبل 30 يونيو أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية
كتب مصطفى عنبر

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قال أحمد أبو الغيط ، الأمين العام لجامعة الدول العربية ، أنه اتفق مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على عقد القمة العربية المقبلة قبل 30 يونيو المقبل.

وأضاف أبو الغيط - في تصريحات للصحفيين عقب لقائه بالرئيس تبون بالرئاسة الجزائرية اليوم ، السبت ، "تشرفت بلقاء الرئيس تبون، هذه الشخصية الجزائرية البارعة التي تتمتع بتجربة عريضة وممتدة جدا ودعوته لزيارة الجامعة العربية ووعد بتلبية الدعوة عند زيارته لمصر".

وقال أبو الغيط "تحدثت مع الرئيس تبون حول الكثير من المسائل في مقدمتها استضافة الجزائر للقمة العربية المقبلة، حيث أكد أن الجزائر تنوي التمتع بهذا الحق الذي كفله لها ميثاق الجامعة العربية على أن تعقد هذه القمة حال تحسن الظروف العالمية قبل يوم 30 يونيو 2020".

وأضاف أبو الغيط ، "تحدثنا في عدد من المسائل الإقليمية والقضايا الضاغطة على العالم العربي، في مقدمتها الوضع في ليبيا وسوريا وبصفة عامة رأيت أن الرئيس تبون لديه معرفة وثيقة بالأوضاع في هذين البلدين، واتفقت معه في الرؤى في الكثير من النقاط".

 

 

 


أبو الغيط

الجزائر

الجامعة العربية

القمة العربية

الرئيس الجزائرى

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