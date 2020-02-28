اليوم السابع
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خالد صلاح
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62 دولة تفرض قيودا على دخول الوافدين من كوريا الجنوبية بسبب فيروس كورونا

الجمعة، 28 فبراير 2020 10:00 م
62 دولة تفرض قيودا على دخول الوافدين من كوريا الجنوبية بسبب فيروس كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
سول /أ ش أ/

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قررت 62 دولة تقييد دخول المسافرين القادمين من كوريا الجنوبية، إما بحظر الدخول أو تشديد إجراءات الحجر الصحي، بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد، حيث ارتفع عدد الإصابات المؤكدة فى البلاد إلى أكثر من 2,300 حالة مؤكدة.

ووفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، ارتفع عدد الدول التى تحظر بشكل كامل أو جزئى دخول القادمين من كوريا الجنوبية إلى 30 دولة بزيادة 8 دول مقارنة مع اليوم السابق، بما فيها جامايكا، وترينيداد وتوباجو، وجزر القمر، وجزر مارشال، ومدغشقر، وفانواتو.

وقالت فيتنام إنها ستعلق برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول للزوار الكوريين الجنوبيين اعتبارا من يوم غد السبت، كما حظرت دخول الكوريين والزوار من مدينة "دايجو" وإقليم "كيونج سانغ" الشمالي، حيث تم الإبلاغ عن الجزء الأكبر من الحالات المؤكدة.

وبلغ عدد الدول التى تشدد إجراءات الدخول 32 دولة بزياة 21 دولة عن اليوم السابق، من ضمنها ملاوي، وإثيوبيا، وصربيا، وزامبيا، وزيمبابوي، وكينيا.

وأوضحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن 9 مناطق صينية، تشمل شاندونج، ولياونينج، وجيلين، وهيلونججيانج، وفوجيان، جوانجدونج وشانغهاي، وشنشي، وسيتشوان، شددت إجراءات الدخول ضد المواطنين الكوريين الجنوبيين.

 


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تفرض قيودا

كوريا الجنوبية

فيروس كورونا

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