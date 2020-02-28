10 معلومات حول المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.. تعرف عليها

يعتبر مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية من أهم المشروعات التى تعمل عليها هيئة الميناء ووزارة النقل، لأنها تساهم فى رفع معدلات استقبال السفن ويقدم اليوم السابع 10 فوائد للمحطة الجديدة.

1-تبلغ مساحة المحطة 560 ألف متر 2 وطول أرصفتها 2500 متر بما يمكنها من تداول البضائع المحواة والغير محواة فى حدود من 10 – 12 مليون طن سنويا.

2- تديرها هيئة ميناء الإسكندرية، وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحرى والبري، وشركة حاويات إسكندرية تحت عنوان الشركة المصرية للمحطات المتعددة الأغراض.

3- الشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض هى الذراع العملي للوزارة والحكومة المصرية فى إدارة وتشغيل محطات تداول البضائع بكافة أنواعها فى جميع موانيء جمهورية مصر العربية.

4- الرؤية المستقبلية للشركة أن يصبح لها دور فى إدارة محطات في المواني الأقليمية والأفريقية.

5- سيساهم المشروع في رفع تصنيف الميناء.

6- سيساهم في استقبال الميناء للسفن ذات الحمولات الكبيرة، نظراً لتعميق الممر الملاحي للميناء .

7- المحطة ستساهم في زيادة كبيرة لإمكانيات الميناء فيما يتعلق بتداول البضائع المحواة.

8- المشروع سيساهم في تفعيل مشروع المنطقة اللوجيستية خلف الميناء التي تصل مساحتها إلى 2 مليون متر² والتي لا تبعد عن الميناء لأكثر من 2 – 3 كم.

9- يسهل نقل البضائع من المنطقة اللوجستية من خلال وسائل النقل المختلفة نهري / بحري / سككي .

10- استغلال تكنولوجيا النقل بالسيور مباشرة من الميناء إلى المنطقة مما يقلل تكلفة النقل ويقلل إستهلاك الوقود وتقليل التلوث.