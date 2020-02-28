وزير الإسكان يناقش دور المهندسين فى تعديلات قانون التصالح بمخالفات البناء

كتب أحمد حسن

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع المهندس هانى ضاحى، النقيب العام للمهندسين، وممثلى النقابة، والمهندس عماد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وعدد من أعضاء اللجنة، لمناقشة اقتراحات نقابة المهندسين، ودورها فى تعديلات قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وذلك بحضور المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، نائب رئيس لجنة إعداد اللائحة التنفيذية للقانون.

وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق على أن يكون دور النقابة هو اعتماد المكتب الاستشارى الهندسى، أو المهندس الاستشارى، طبقاً للآليات التى تضعها، ليتولى، وكذلك كليات الهندسة، أو المراكز البحثية، إعداد تقرير السلامة الإنشائية للمبنى المطلوب التصالح عليه، وأن يكون على مسئوليتهم.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموى من أجل الوصول إلى مظهر عمرانى حضارى ومستقر، وتحقيق مصلحة المواطنين، فى توفير مجتمعات حديثة منظمة وبها كامل الخدمات والمرافق التى يحتاج إليها المواطنون.

وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، إلى أنه جارٍ إعداد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2020، من خلال لجنة مشكلة برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتضم فى عضويتها، المختصين بوزارة الإسكان، وممثلى (وزارة الدفاع - هيئة الرقابة الإدارية - وزارة الداخلية - وزارة التنمية المحلية)، وممثلى الهيئات المعنية (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - الهيئة العامة للتنمية السياحية - الهيئة العامة للتنمية الصناعية).