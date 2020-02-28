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وزير الأوقاف يصل الشرقية لافتتاح مسجد بعزبة البية

الجمعة، 28 فبراير 2020 11:36 ص
وزير الأوقاف يصل الشرقية لافتتاح مسجد بعزبة البية الدكتور مختار جامعة وزير الأوقاف
الشرقية - إيمان مهنى

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استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بمكتبه بالديوان العام بحضور نائب المحافظ وعدد من قيادات المحافظة والنواب.

ومن المقرر أن يصل وزير الأوقاف والمحافظ والقيادات إلى  مسجد"إبراهيم بن عبدالرحمن "،  عزبة البيه بقرية العواسجة مركز ههيا ، لافتتاحه وإلقاء خطبة الجمعة اليوم .

وقال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار، إنه حريص علي مشاركة الأهالي، افتتاح بيت من بيوت الله واستقبال المصليين  لتعليم وتعلم صحيح الدين، ذلك فى إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله .

وأكد الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، أن المسجد مقام بالجهود الذاتية، علي مساحة أكثر من 500 متر، بتكلفة 4 ملايين جينه.

يذكر أن، خطبة الجمعة ستتناول ( مفهوم العمل الصالح والعمل السيئ)، مفهوم العمل ليشمل : كل ما يقوم به الإنسان من قول، أو فعل، فمفهوم العمل الصالح في الإسلام واسع، يشمل ما فرضه الله تعالى على عباده من صلاة، وصيام، وزكاة، وحج، وذكر، ونحوها، كما يشمل كل ما يحقق القيم الإنسانية، ويسهم في بناء مجتمع مترابط، زكي النفس، تسوده الألفة والتعاون، وتعلوه قيم التسامح والحب والرحمة، وأن الأعمال الصالحة كثيرة ومتنوعة، منها: الصدق، وطيب القول، وإفشاء السلام، وغير ذلك مما يجعل الإنسان يألف، ويؤلف، ومنها: كل ما ينفع الإنسان به غيره، قل أو كثر، ماديًا كان أم معنويًا، ومنها : البناء والإصلاح والتعمير، ومنها: ما يعود نفعه على الحيوان والجماد، وللعمل الصالح ثمار كثيرة، ومنها : استمرار الأجر بعد الموت، ومنها: تكفير السيئات، وتبديلها حسنات، ومنها: عظم الجزاء في الدنيا والآخرة.

وأضاف أن العمل السيئ يشمل كل عمل يغضب الله (عز وجل)، ويخرج بالإنسان من دائرة الإصلاح إلى الإفساد، ومن ذلك : تخلي الإنسان عن مسئوليته تجاه أسرته، وتقصيره في رعاية أبنائه، وعدم تربيتهم التربية الصالحة، ومنه: الإفساد في الأرض ، والإضرار بالطرق، ومنه: ما يزرع الضغينة بين الناس، وما يسبب لهم أذى معنويًا كان أم ماديًا، كما أن للعمل السيئ آثاره التي تقع على صاحبه في الدنيا والآخرة

 


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