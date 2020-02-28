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وزير الآثار: افتتاح 3 سراديب بمعبد دندرة للجمهور.. فيديو

الجمعة، 28 فبراير 2020 07:11 م
وزير الآثار: افتتاح 3 سراديب بمعبد دندرة للجمهور.. فيديو الدكتور خالد العناني وزير الآثار
قنا - وائل محمد- محمود جلال

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قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إنه تم افتتاح 3 سراديب جديدة بمعبد دندرة للزيارة، بالإضافة إلى افتتاح " الروف" سطح المعبد والذي كان مغلقا منذ 15عاما مشيرا إلى أن معبد دندرة يعد واحدا من أبرز أهم المعابد المصرية.

وأشار العناني إلي أن الوزارة وضعت خطة للتواجد في شتي محافظات الجمهورية من خلال العديد من الفعاليات، آخرها فاعلية ضخمة شهدها سفراء العالم بمحافظة سوهاج وفعاليات أخري بمحافظات أسيوط والمنيا وقنا اليوم

وقال الوزير أنه سيتم غدا افتتاح أول متحف مفتوح بمحافظة البحر الأحمر وخلال الأسابيع القليلة القادمة سيتم افتتاح أول هرم  وبناء حجري كبير في العالم " زوسر " ثم افتتاح قصر البارون بمصر الجديدة وجزء من متحف الحضارة وجزء من متحف شرم الشيخ

وأكد وزير الآثار أن الوزارة بتلك الافتتاحات تمتلك مقومات سياحية وبنية تحتية سياحية ولها دور توعوي للتعرف علي الآثار من خلال مواقع فريدة واكتشافات فريدة في جميع المحافظات.

وتابع الوزير أن الهدف من مهرجان دندرة الغنائي الثقافي والذي يقام حاليا بالتعاون مع وزارة الثقافة ومحافظة قنا  تنشيط السياحة ووضع محافظة قنا علي الخريطة السياحية بقوة.


معبد دندرة

مهرجان دندرة للغناء والموسيقى

محافظة قنا

حفلات مهرجان دندرة

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