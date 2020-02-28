ورش وأفلام ومسرح عرائس وأمسيات شعرية للأطفال بثقافة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة الأقصر عدد من المحاضرات الثقافية والورش الفنية، حيث عقد قصر ثقافة الطارف، دوري ثقافي بين الطلاب وذلك بقصر ثقافة الطارف وتم طرح أسئلة ثقافية وعلمية ودينية، وتم عمل مسرح عرائس للأطفال، وورشة ألعاب بازل، وتم عرض فيلم بروجكتور للأطفال، وأيضا ورشة اشغال يدويه "خرز" لتعليم الأطفال كيفية عمل اكسسوارات والهداية التي تستخدم في حياتنا بأقل الإمكانيات، وأشرف على ورشة الأشغال اليدوية سلوى سيد.

كما نظم اليوم قصر ثقافة الطارف، ورشة فنون تشكيلية للابتكارات الصلصالية، وأيضاً أمسية شعرية للشاعر سيد صدقى وألقى بعض القصائد منها:- "قمر بين يدى – اشتياق - مشاهد من ذاكرة الوجد"، وأيضاً تم عمل ورشة ألعاب بازل، وتم عمل محاضرة بعنوان "أهمية الرياضة" بقيادة المحاضر العادلي حسان محمد الوكيل الثقافي بمعهد فتيات القرنة، وشملت العناصر ما يلي:- "التحكم بالوزن - المحافظة على الكتلة العضلية - المحافظة على صحة الجلد - المحافظة على صحة الدماغ - تخفيف الألم"، وتم عرض فيلم بروجكتور للأطفال كرتون بعنوان "تيتة حكاية" وكرتون "الطائر الحزين"، وبلغ عدد المستفيدين 20 طفل وطفلة.

وكانت قد نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة الأقصر، عدد من المحاضرات الثقافية والورش الفنية، حيث عقد قصر ثقافة حوض الرمال محاضرة بعنوان "حقوق الطفل فى المواثيق الدولية" حاضرها رأفت إبراهيم مدير المدرسة ومحمد سعيد أخصائى إجتماعى وذلك بمدرسة الكرنك الإعدادية، حيث تناولت الندوة تعريف المواثيق الدولية وأنها اتفاقية دولية تضمن حقوق الطفل وأهم حقوق الطفل والتي تكفلها له المواثيق الدولية مثل حق الصحة والتعليم والثقافة، وقدم المحاضران بالندوة تفاصيل جهود الدولة المصرية والمجتمع الدولي وسعيهما، منذ الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، إلى إصدار العديد من المواثيق الدولية والإقليمية ووضع تشريعات جدية تتعلق بالطفل باعتباره محل إهتمام كبير من الأسرة والمجتمع، وأوضحا أن المعايير الخاصة بحقوق الطفل والتي تكفل له حياة كريمة، منها حق الطفل فى الحياة والسلامة الجسدية، والحماية من كافة أشكال الاستغلال والتمييز.