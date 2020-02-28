هيونداى توقف العمل فى أحد مصانعها بكوريا الجنوبية بعد إصابة عامل بكورونا

وكالات

أغلقت شركة "هيونداى موتور" أحد مصانعها فى كوريا الجنوبية بعدما تأكدت إصابة عامل بفيروس كورونا الجديد، الأمر الذى سيؤثر بدوره على إنتاج بعض النماذج الشهيرة مثل مركبة "باليسايد" الرياضية، وتراجع سهم الشركة بأكثر من 5% بعد الإعلان عن الإغلاق الذى يشكل ضربة جديدة للشركة، والتى بالكاد استأنفت الإنتاج تدريجيًا فى مصانعها المحلية التى تعانى نقصًا فى إمدادات المكونات الصينية منذ تفشى فيروس كورونا.

وقالت الشركة فى بيان صحفى نقلته وكالة "رويترز": "تم وضع الزملاء الذين كانوا على تواصل مباشر مع العامل المصاب فى الحجر اصحي، واتخذت خطوات لفحصهم بحثًا عن إصابة محتملة. نقوم بتطهير المصنع"، من ناحية أخرى، أفادت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية الخميس، بأن برلين تدرس إطلاق برنامج تحفيز مالى حال تسبب فيروس كورونا فى تعطيل قوى لاقتصاد البلاد.

فيما قالت كريستالينا جورغيفا مديرة صندوق النقد الدولي، فى وقت سابق من هذا الأسبوع، إن فيروس كورونا الذى ظهر أولا فى الصين سيكون له آثار سلبية على الاقتصاد العالمى حتى إذا تم احتواؤه سريعا وإن من الحكمة الاستعداد للمزيد من هذه التداعيات.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية سجلت 256 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الجمعة مما يرفع العدد الإجمالى للمصابين فى البلاد إلى 2022.

وأضافت فى بيان أن هناك 182 حالة من بين الحالات الجديدة فى مدينة دايجو التى تقع بجنوب شرق البلاد وتوجد بها كنيسة تمثل مركز تفشى المرض فى كوريا الجنوبية. وظل عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس فى كوريا الجنوبية عند 13 دون تغيير عن اليوم السابق.

ودفع تفشى المرض فرقة البوب الكورية الجنوبية (بي.تي.إس) إلى إلغاء حفلاتها المقررة فى أبريل فى سول وذلك وفقا لما ذكرته شركة (بيج هيت إنترتينمنت) الراعية للفرقة.

وقالت شركة الخطوط الجوية الكورية اليوم الجمعة إنها ستقيس درجات حرارة جميع ركاب الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة وسترفض نقل الركاب الذين تتجاوز درجات حرارتهم 37.5 درجة مئوية.