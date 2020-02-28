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نجيب ساويرس: بنت الجيران مزعلاكم ليه.. وهجيب شاكوش فى عيد ميلادى لو وافق

الجمعة، 28 فبراير 2020 10:41 ص
نجيب ساويرس: بنت الجيران مزعلاكم ليه.. وهجيب شاكوش فى عيد ميلادى لو وافق نجيب ساويرس
كتب خالد إبراهيم

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مازال الجدل مستمرا حول مهرجان "بنت الجيران"، لحسن شاكوش وعمر كمال، فرغم منع مطربى المهرجانات من احياء الحفلات الغنائية، إلا أن الأغنية مازالت تحصد ملايين المشاهدات والاعجابات، والتفاعل والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعى، ويوتيوب، بل أن مطربى المهرجان، أكدوا أنهم بصدد التحضير لمهرجان آخر.

الشخصيات العامة تفاعلوا مع المهرجان منذ بداية انتشاره، وحتى الآن، فمن الفنانات من رقصن، ومنهم من غناها مع شاكوش، حتى رجل الأعمال نجيب ساويرس، أبدى اعجابه بالمهرجان قائلا "بنت الجيران ... مزعلاكم فى ايه ؟ دى حتى دمها خفيف و ضحكتها شربات ....و بام بام برضه مالها  واحنا رايحين نسهر ....شكلها غيرة ومريسة و فذلكة وتحكم .. احنا الجمهور أحرار نسمع اللى نحبه".

نجيب ساويرس على تويتر
نجيب ساويرس على تويتر

 

فيما رد عليه أحد الأشخاص قائلا "انت تجيب شكوش لحد عندك و يغنهالك"، فرد عليه نجيب ساويرس، "هجيبه فى عيد ميلادى لو وافق"، وقال آخر "مكنتش اعرف ان ذوق حضرتك منحط كدا"، ليرد عليه ساويرس قائلا "منحط جدا".

ساويرس
ساويرس

 

وكان عمر كمال أعلن عن إحيائه 3 حفلات غنائية، مع صديقه حسن شاكوش خلال الشهر القادم فى لبنان.

ونشر كمال، عبر صفحته على فيسبوك، البوستر الدعائى للحفل، صحبها بتعليق مقتضب: "12 و13 و14 الشهر الجاى فى لبنان".

ويواصل المطرب الشعبى عمر كمال وزميله حسن شاكوش تعاونهما بإطلاق أغنية جديدة فى ظل أزمة نقابة المهن الموسيقية، برئاسة هانى شاكر، معه وزملائه المطربين الشعبيين، وإصدار قرار بمنع مطربى المهرجانات الشعبية من الغناء فى الأماكن السياحية وإقامة الحفلات الغنائية، حيث وعد عمر كمال، وحسن شاكوش، الجمهور بطرح أغنية جديدة خلال أيام قليلة.


نجيب ساويرس

مهرجان بنت الجيران

حسن شاكوش

عمر كمال

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